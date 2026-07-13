Shirur civic protest: घनकचरा गैरव्यवहार, किमान वेतन उल्लंघनासह विविध मागण्यांसाठी मनसेचे महिबूब सय्यद यांचे शिरूर नगरपरिषदेसमोर अन्नत्याग आंदोलन

शिरूर : शिरूर नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील कथित गैरव्यवहार, सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, किमान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी, गौण खनिज प्रकरणातील कारवाई, धोकादायक विद्युत वाहिन्या हटविणे यांसह अन्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबूब सय्यद यांनी सोमवार (ता. १३) पासून नगरपरिषदेच्या प्रवेशद्वारात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले..उपोषणकर्ते सय्यद यांनी नगरपरिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या कामकाजावर गंभीर आरोप करत, ओला व सुका कचरा कोणतीही प्रक्रिया न करता ठेकेदाराला बिले अदा केली जात असल्याचा आरोप केला. तसेच ठेका पद्धतीवरील सफाई कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नसल्याचेही ते म्हणाले. आंदोलनकर्त्यांनी प्रशासनाकडे कचरा डेपोतील खड्डयामधील प्लास्टिक, पुठ्ठे, रिकाम्या बाटल्या व फाटके कपडे यांची निविदेशिवाय विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करावा, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, सफाई कामगारांना श्रमसाफल्य योजनेअंतर्गत तातडीने घरे उपलब्ध करून द्यावेत, गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी दंड वसूल करावा, किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकावे तसेच शहरातील धोकादायक विद्युत वाहिन्या हटवाव्यात आदी मागण्या केल्या आहेत. .मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही मनसेच्या वतीने देण्यात आला आहे. माजी नगराध्यक्ष नसीम खान, जनता दलाचे जिल्हाध्यक्ष संजय बारवकर, सामाजिक कार्यकर्ते सावळेराम आवारी, आम्ही शिरूरकर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष रविंद्रबापू सानप, शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे, हुसेन शहा, नारायण पाचंगे, मनसेचे शहर संघटक रविराज लेंडे, शिवसेनेचे खुशाल गाडे आदींनी सय्यद यांच्या आंदोलनाला भेट देत पाठिंबा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.