पुणे

जहाजाचे अपहरण

जहाजाचे अपहरण
Published on

*आफ्रिका

जहाजाचे अपहरण
मोगादिशू : सोमालियाच्या किनाऱ्यावरून सोमवारी चाच्यांनी अपहरण केलेल्या मालवाहू जहाजावर सहा भारतीय नागरिक असल्याची माहिती सोमालियाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘एमव्ही लुतुफ’ असे अपहृत जहाजाचे नाव असून त्यावर तुर्कियेचा शस्त्रसाठा होता. मोगादिशू येथील तुर्कियेच्या तळावर लष्करी प्रशिक्षणासाठी ही शस्त्रे नेली जात होती. या जहाजावर नंतर हल्ला होऊन त्यात चार जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, हल्ला कोणी केला, आणि मारले गेलेले कोण, याबाबत माहिती जाहीर झालेली नाही.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Somalia ship hijacking news
Indian crew hijacked Somalia
MV Lutuf ship story
Turkish weapon shipment Somalia
piracy incidents in Somalia
latest Somali news
maritime security concerns
impact of piracy on trade
Somalia news today
hijacked ship developments
maritime safety Somalia
Somali coast incidents
Indian nationals abroad news
international shipping challenges
Somali authorities response
जहाजाचे अपहरण बातमी
भारतीय नागरिक आणि सोमाली समुद्र
MV लुतुफ जहाज कहाणी
तुर्की शस्त्रसाठा Somalia
समुद्री अपहरण सुरक्षा
सोमालियातील बेकायदेशीर धंदे
समुद्री व्यापारी सुरक्षा
तुर्की लष्करी प्रशिक्षण
समुद्री अपहरणाचा निष्कर्ष
भारतीय नागरिकांचा बळी आणि समुद्री धोका
सोमालियातील नवे घडामोडी
Marathi News Esakal
www.esakal.com