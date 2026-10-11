Someshwar Sugar Factory Election: सोमेश्वर कारखाना निवडणूक: पहिल्या दोन तासांत साडेबारा टक्के मतदान, सुनेत्रा पवारांचा विश्वास

-चिंतामणी क्षीरसागरवडगाव निंबाळकर: सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी वाघळवाडी येथील शरदचंद्र पवार कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी येथे ‘ब’ वर्गातून मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी त्यांनी कारखान्याच्या सर्व सभासदांनी मोठ्या संख्येने मतदानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...मतदानानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की, सहकारी साखर कारखाना हा ऊस उत्पादक शेतकरी, सभासद आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या आर्थिक जीवनाशी जोडलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक सभासदाचे मत महत्त्वाचे असून मतदानातून सहकारातील लोकशाही अधिक बळकट होते..कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया सुरळीत सुरू असल्याचे सांगत त्यांनी मतदारांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता वस्तुस्थितीच्या आधारे मतदान करावे, मतदारांमध्ये सकाळी उत्साह दिसून आला पहिल्या दोन तासात सुमारे साडेबारा टक्के मतदान झाले. समाधानकारक प्रतिसाद मिळतो असे सांगितले..निवडणुकीतील विजयाबाबत विश्वास व्यक्त करताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, “या निवडणुकीत २१-० असा निकाल लागण्याची शक्यता असून आमची वाटचाल त्या दिशेने सुरू आहे. विजयाची वाटचाल सुकर होत चालली आहे.”.UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...\rसोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत तीन पॅनल आमनेसामने असून सभासदांचा कौल कोणाच्या बाजूने लागणार, याकडे कार्यक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. प्रचारादरम्यान विविध मुद्द्यांवर भूमिका मांडल्यानंतर आता मतदानातून सभासद आपला निर्णय नोंदवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.