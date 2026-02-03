‘सोमेश्वर’ची पहिली उचल आता ३४०० रुपये प्रतिटन
सोमेश्वरनगर, ता. ३ : सोमेश्वर साखर कारखाना १ फेब्रुवारीपासून तुटणाऱ्या उसाला प्रतिटन ३४०० रुपये; तर १ मार्चपासून तुटणाऱ्या उसाला ३५०० रुपये प्रतिटन दर देणार आहे, अशी माहिती सोमेश्वर कारखान्याचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप यांनी दिली. तसेच, मंगळवारी (ता. ३) कारखान्याने जिल्ह्यात ११.५६ टक्के इतका सर्वोच्च उतारा राखत १० लाख क्विंटल साखरनिर्मितीचा टप्पा गाठल्याचेही सांगितले.
सोमेश्वर कारखान्याची एफआरपी (उसाची किंमत) प्रतिटन ३२८५ रुपये इतकी आहे. मात्र, हंगामाच्या सुरवातीपासून ३१ जानेवारीपर्यंत एफआरपीपेक्षा थोडी अधिक म्हणजे प्रतिटन ३३०० रुपये इतकी पहिली उचल अदा केली. दरम्यान, १ फेब्रुवारीपासून ज्यांचा ऊस तुटणार आहे, त्यांच्यासाठी पहिल्या उचलीसोबत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतलेला आहे. त्यामुळे १ ते २८ फेब्रुवारीपर्यंत तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ३४०० रुपये, तर १ ते ३१ मार्चपर्यंत तुटणाऱ्या उसाला ३५०० रुपये प्रतिटन, असा दर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
जगताप म्हणाले, ‘‘ही फक्त पहिली उचल आहे. यानंतर दिवाळीमध्ये शेतकऱ्यांना आतापर्यंतचा ऐतिहासिक दर मिळू शकणार आहे. अन्य कारखाने एफआरपीवर किंवा केवळ उचलीवर थांबतील. अजितदादांच्या मार्गदर्शनाखाली सोमेश्वरने उत्कृष्ट आर्थिक व तांत्रिक व्यवस्थापन केल्याने उच्चांकी दर देऊ शकणार आहे. त्यामुळे अन्य कारखान्यास ऊस घालून नुकसान करून घेऊ नये.’’ शेती अधिकारी बापूराव गायकवाड म्हणाले, ‘‘आडसाली ऊस संपला आहे. फक्त अडचणीतला राहिला आहे. पूर्वहंगामी ऊसतोड सुरू झाली आहे. अकराव्या व बाराव्या महिन्यातील खोडवा संपला आहे. जानेवारीच्या तोडी सुरू करत आहोत.’’
सर्वाधिक उतारा
सोमेश्वर कारखान्याने आजअखेर ८ लाख ७८ हजार टन उसाचे गाळप केले आहे. सरासरी ११.५६, तर दैनंदिन १२.५८ टक्के हा उतारा जिल्ह्यात सर्वोत्कृष्ट आहे. ७ कोटी ५५ लाख युनिट वीजनिर्मिती केली असून, ४ कोटी ९८ लाख युनिट वीजविक्री केली आहे. अल्कोहोलनिर्मिती ४४ लाख लिटर तर इथेनॉलनिर्मिती २६ लाख लिटर इतकी केली आहे.
