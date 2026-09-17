सोनंद येथे जुगार अड्ड्यावर छापा;
३६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
सांगोला, ता. १७ : सोनंद (ता. सांगोला) येथे झुडपांच्या आडोशाला सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर पंढरपूर विभागाच्या पोलिसांनी छापा टाकला. या कारवाईत १३ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असून, रोख रक्कम, मोबाईल, मोटारसायकली, चारचाकी वाहने व जुगाराचे साहित्य असा एकूण ३६ लाख १२ हजार १२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान पाच ते सहा जण झुडपांचा फायदा घेत पसार झाले.
सोनंद येथील पडीक शेतजमिनीत ५२ पत्त्यांवर पैसे लावून जुगार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती अपर पोलिस अधीक्षक प्रेरणा कट्टे यांना मिळाली होती. त्यानुसार पंढरपूर विभागातील पोलिस पथकाने पंचांसह बुधवारी (ता. १६) सायंकाळी सहाच्या सुमारास संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. १३ जणांना पोलिसांनी पकडले, तर पाच ते सहा जण पसार झाले. या कारवाईत विविध कंपन्यांचे मोबाईल, रोख रक्कम तसेच सहा चारचाकी व सात दुचाकी वाहने जप्त करण्यात आली. ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींपैकी प्रविण बंडू वाघमारे याने सदर जुगार अड्डा धनाजी शिंदे (रा. कुंभारी, ता. जत) व नाना इंगोले (पूर्ण नाव व पत्ता उपलब्ध नाही) चालवत असल्याचे सांगितले. तसेच पाच ते सहा अनोळखी व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
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