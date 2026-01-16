सोनेश्वर मंदिरात महिलांची दर्शनासाठी गर्दी
डोर्लेवाडी, ता. १६ : मकर संक्रांतीनिमित्त महिलांनी सोनगाव (ता. बारामती) येथील कऱ्हा-नीरा नदीच्या संगमावर असलेल्या सोनेश्वर मंदिरात हळदी-कुंकू, देवदर्शन व पर्यटनाचा आनंद लुटला.
येथील पुरातन असलेल्या सोनेश्वर महादेवाच्या मंदिरात दरवर्षी पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातून महिला मोठ्या संख्येने संक्रांतीदिवशी हळदी-कुंकू व ओवासण्यासाठी येत असतात. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी गिते-पोतेकर वस्तीकडून सरळमार्गदेखील आहे. शिवाय गावातून आल्यानंतर नदीपात्रातून होडीतूनही जाता येते. मंदिर कऱ्हा व नीरा नदीच्या पात्रात मधोमध संगमावर असल्याने व दोन्ही नद्यांना मुबलक पाणी असल्यामुळे दर्शनाबरोबर पर्यटनाचा आनंदही घेता येतो.
संक्रांतीनिमित्त महिलांनी मंदिरात दर्शनासाठी गर्दी केली होती. सुवासिनी महिला व युवती यांनी एकमेकांना हळदीकुंकू लावत विडे दिले. या ठिकाणी पर्यटनस्थळाचा दर्जा असल्यामुळे मंदिर परिसर आकर्षक व निसर्गरम्य आहे. त्यामुळे छायाचित्रण करण्यासाठीही येथे नियमित गर्दी असते. देवस्थान समितीच्या वतीने अध्यक्ष संदेश गिते, सचिव दत्तात्रेय मळेकर विश्वस्त लहू गोफणे व इतर कार्यकारी मंडळ यांच्या वतीने महिलांना खिचडी व शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली होती. रात्री उशिरापर्यंत महिला दर्शनासाठी येत होत्या.
