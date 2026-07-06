Baramati Rail Project: बारामती-फलटण रेल्वे प्रकल्पाला सोनकसवाडी ग्रामस्थांचा रोखठोक विरोध; पाझर तलाव, वन्यजीव कॉरिडॉर रक्षणासाठी आंदोलन तीव्र

माळेगाव : बारामती–फलटण नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या बांधकामामुळे सोनकसवाडी (ता.बारामती) येथे पाझर तलावाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. परिणामी आज गावकऱ्यांनी एकजूटीच्या जोरावर सोनकवाडीचा पाझर तलाव वाचविण्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. तलावा मधून माती भरावा टाकण्याचे काम शेकडो ग्रामस्थांनी बंद केले. यावेळी स्थळ पाहणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना गावकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यामध्ये रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी, वन विभाग, छोटे पाटबंधारे विभाग आदी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. मातीच्या भराव्याऐवजी पुल उभारणीचा मार्ग रेल्वेने स्वीकारावा ही मागणी आमची असून त्यामध्ये कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचे पुष्कराव जगताप यांच्यासह आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले..सोनकसवाडी येथे आज (सोमवारी) झालेल्या स्थळ पाहणीसाठी रेल्वेचे प्रकल्प उप अभियंता दिपक कुमार यांच्यासह वन विभागाचे व प्रांत कार्यालयाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी सरपंच, जैवविविधता व्यवस्थापन समिती, वन व्यवस्थापन समितीचे सदस्यांसह शेकडो गावकऱ्यांनी पाझर तलाव वाचविण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. ``भराव नको - पूल बांधा,`` ही मागणी आमची मान्य न झाल्यास रक्त सांडले तरी आम्ही येथून हाटणार नाही, असा इशारा प्राणी मित्र पुष्कराज जगताप, सरपंच राणी कोकरे, चित्रा घुले, दादासाहेब शेलार, तानाजी तावरे मोहिते आदी आंदोलनकर्त्यांनी दिला. पुल बांधल्यानंतर रेल्वे मार्गाच्या संपूर्ण परिसरात वन्यजीवांसाठी जागोजागी मोऱ्या उभारण्यात याव्यात, जेणेकरून सोनकसवाडी, कऱ्हावागज, ढाकाळे, मुढाळे या संपूर्ण कॉरिडॉरमधील वन्यजीवांच्या मुक्त संचारास कोणतीही बाधा येणार नाही, याकडेही श्री. जगताप यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. तत्पुर्वी सतिश कोकरे म्हणाले,`` सोनकसवाडीचा हा पाझर तलाव म्हणजे केवळ पाण्याचा साठा नाही. या तलावाच्या पाझराने भूजल पुनर्भरण सुमारे आठ किलोमीटर परिघात होते..या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विहिरी व उपसा सिंचनासाठी हा तलाव महत्वपुर्ण ठरतो. त्यामुळे तलाव वाचविला नाही तर शेतीचे कायमचे नुकसान होणार आहे. त्याचबरोबर हा तलाव वन्यजीवांसाठी एकमेव नैसर्गिक पाणवठा आहे.``.अधिकार्यांना दाखवलेली कागदपत्रे...सोनकसवाडी स्थळ पाहणीत अधिकार्यांपुढे सर्वे आॅफ इंडियाचा जुना नकाशा गावकऱ्यांनी सादर केला. सन २०१५ ते २०१९ या कालावधीत या भागात वन्यजीवांवर केलेल्या radio-collaring अभ्यासाचे दाखले देण्यात आले. याशिवाय वन विभागाने इकॉलॉजिकल कॉरिडॉरला होणाऱ्या नुकसानाची माहिती रेल्वेला सादर केली. छोटे पाटबंधारे विभागाने तलावाला माती भरावामुळे होणाऱ्या नुकसानाचे पुरावे दिले. विशेषतः या दोन्ही विभागांने रेल्वेला पूल बांधण्याचीच शिफारस केली. हे विषय होय. या समस्येवर अभ्यास करून निश्चित मार्ग काढला जाईल, असे मोजके उत्तर रेल्वेचे अधिकारी दीपक कुमार यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.