Pune News : सासरच्या मंडळींकडून जावयांना मारहाण; एकाचे नाकाचे हाड मोडले, तर दुसऱ्याला बॅटने झोडपले!

पुणे - शहरात सासरच्या नातेवाइकांकडून जावयांना मारहाण करून जखमी केल्याच्या दोन वेगवेगळ्या घटना समोर आल्या आहेत. एका घटनेत जावयाचे नाकाचे हाड मोडले, तर दुसऱ्या घटनेत जावयाला बॅटने मारहाण करण्यात आली. या दोन्ही प्रकरणी बिबवेवाडी आणि कोंढवा पोलिस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..मोबाईल मागितल्याने जावयाला बॅट, स्टम्पने मारहाण -बिबवेवाडी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक ३८ वर्षीय जावई रविवारी (ता. १२) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास लोअर इंदिरानगर येथील पत्नीच्या माहेरी गेले होते. तेथे त्यांनी स्वतःचा मोबाईल परत मागितला. मात्र, या कारणावरून सासरच्या लोकांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली.त्यानंतर पत्नी, सासू आणि नातेवाइकांनी जावयाला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. इतकेच नव्हे तर घरातील कपडे धुण्याच्या बॅटने आणि लाकडी स्टम्पने मारून त्यांना गंभीर जखमी केले. या प्रकरणी जावयाच्या फिर्यादीवरून बिबवेवाडी पोलिसांनी सासरच्या चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..मेव्हण्याने फायटरने मोडले नाकाचे हाड -दुसरी घटना कोंढव्यातील मिठानगर येथे घडली. एक २६ वर्षीय तरुण पत्नी आणि मुलाला भेटण्यासाठी संपन्न हाईट्स येथील सासरच्या घरी गेला होता. त्या वेळी सासऱ्याने जुन्या भांडणातून जावयाला शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जावई घरी परतला. परंतु नातेवाइकाने पुन्हा त्यांना फोनवर शिवीगाळ केली.याबाबत जाब विचारण्यासाठी गेल्यानंतर, मेव्हण्याने लोखंडी फायटरने जावयाच्या नाकावर वार केला. या हल्ल्यात जावयाच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर होऊन तो जखमी झाला. या प्रकरणी जावयाने दिलेल्या तक्रारीवरून कोंढवा पोलिसांनी मेव्हण्यासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.