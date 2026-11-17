दौंड : पुणे जिल्ह्यातील सोनवडी (ता. दौंड) येथे कुटुंबातील एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा राग मनात धरून विनयभंग करणार्या तरुणाचा धारदार हत्याराने खून करण्यात आला आहे. दौंड पोलिसांनी या प्रकरणी दोन जणांविरूध्द गुन्हा दाखल केला आहे. दौंड पोलिसांनी या बाबत माहिती दिली. अरुण अनिल पवार (वय ३१, रा. सोनवडी) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..सोनवडी येथील दौंड कॉर्ड लाइन रेल्वे स्थानक ते दौंड - अहिल्यानगर - मनमाड राष्ट्रीय महामार्गावरील पवार पॅलेस सिमेंट रस्त्यावर १७ नोव्हेंबर रोजी मध्यरात्री अरुण पवार यांच्या चेहऱ्यावर व डोक्यावर धारदार हत्याराने वार करण्यात आले यात त्यांचा मृत्यू झाला..याप्रकरणी अरुण पवार यांचे भाऊ सुनील अनिल पवार यांनी दौंड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, दोन महिन्यांपूर्वी अरुण पवार यांनी एका महिलेचा विनयभंग केला होता. त्याबाबत दौंड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे. विनयभंग केल्याच्या घटनेचा राग मनात धरून दिनेश विजय पवार (वय २०) आणि रूपेश मिथुन राठोड (दोघेही रा. सोनवडी) यांनी अरुण पवार यांचा खून केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..दोघांविरूध्द भारतीय न्याय संहिता कलम १०३ ( खून करणे ) व कलम ३ मधील ५ (दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींनी समान उद्देशाकरिता गुन्हेगारी कृत्य करणे ) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दौंड पोलिसांनी संशयित आरोपी दिनेश पवार आणि रूपेश राठोड यांना अटक केली. दुपारी दोन्ही संशयित आरोपींना न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्यांना २३ नोव्हेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिस उपनिरीक्षक अब्दूल बिद्री पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.