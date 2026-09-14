पुणे

Pune Negligent Driving: सोरतापवाडी फाट्यावर टेम्पोच्या धडकेत दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; निष्काळजी चालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

टेम्पो मागे घेताना निष्काळजीपणामुळे दीड वर्षांच्या चिमुकलीचा जागीच मृत्यू; चालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल
A one-year-eight-month-old girl died after being run over by a tempo while it was being reversed at a nursery near Sortapwadi Phata.

A one-year-eight-month-old girl died after being run over by a tempo while it was being reversed at a nursery near Sortapwadi Phata.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या सोरतापवाडी फाटा येथील ओंकार रोज नर्सरीमध्ये टेम्पो मागे घेताना झालेल्या अपघातात दीड वर्षाच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलिसांनी टेम्पो चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.पुणे-सोलापूर रोडजवळील सोरतापवाडी फाटा येथील ओंकार नर्सरीमध्ये दि.१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ९.३० वाजता ही घटना घडली.

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