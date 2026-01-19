Devendra Fadnavis : होर्डिंग्ज लावू नका” मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला कार्यकर्त्यांकडून केराची टोपली!

स्वारगेट : होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावून पुण्याचे विद्रुपीकरण करू नका, असा सल्लावजा आदेश महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना दिला होता. या मुलाखतीनंतर निकाल लागला आणि शहरभर भाजपसह सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदनाचे फ्लेक्स, होर्डिंग्ज झळकावून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे..पुण्यातल्या कार्यकर्त्यांकडून काय अपेक्षा आहेत? असा प्रश्न मुलाखतीत विचारल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावू नका, यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण होऊन शहराचे सौंदर्य जाते, असे सांगितले होते. मात्र, हा सल्ला कार्यकर्त्यांनी धूडकावून लावत त्याला हरताळ फासल्याचे चित्र दक्षिण पुण्यातील कात्रज, सरहद चौक, त्रिमुर्ती चौक, सातारा रस्ता, स्वारगेट, बिबवेवाडी, अप्पर सुपर इंदिरानगर, महर्षिनगर या भागात पाहायला मिळत आहे..Pune News : सहा मुळशीकर पुणे महापालिकेत; बाबूराव चांदेरे यांनी मारला चौकार.भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यांनीही यासंदर्भात कार्यकर्त्यांसाठी पत्र काढले होते. त्यालाही नवनिर्वाचित कार्यकर्त्यांनी केराची टोपली दाखवली आहे. महापालिकेनेही या फ्लेक्स आणि होर्डिंग्जकडे कानाडोळा केल्याचे दिसून येत आहे. कारण, महापालिकेच्या नवनिर्वाचित सभासदांचे हे फ्लेक्स असल्याने अधिकारीवर्गही नरमला आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच होर्डिंग आणि फ्लेक्सबाजीच्या विरोधात असल्याने महापालिका प्रशासनानेही कारवाई करताना यामध्ये कोणतीही हयगय करु नये. तसेच निवडणुकीच्या आधी ज्या पद्धतीने आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी आक्रमक पवित्रा घेत फ्लेक्सबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई केली होती, तोच आक्रमक पवित्रा घेत शहराचे विद्रुपीकरण होण्यापासून थांबवावे ही मागणी नागरिकांतून होत आहे..अनाधिकृत फ्लेक्सबाजीवर आमचा अॅक्शन प्लॅन तयार आहे. याआधीही आम्ही मोठ्या प्रमाणांवर कारवाया केल्या आहेत. येणाऱ्या काळातही अशा प्रकारे फ्लेक्सबाजी झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल. त्यामुळे अनाधिकृत फ्लेक्सबाजी करुन कोणीही शहराचे विद्रुपीकरण करु नये. - नवलकिशोर राम, आयुक्त, महापालिका, पुणे.अप्पर-इंदिरानगर, बिबवेवाडी ते स्वारगेटसह एकूणच दक्षिण पुण्यात नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदन करणारे इतके फ्लेक्स पाहिले की जणू काही येणाऱ्या काळात काय होणार आहे याचा हा ट्रेलर होता. विजयाचा आनंद सामाजिक भान ठेवून साजरा केला तर अजून आनंद होईल.- आनंद सारडा, नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.