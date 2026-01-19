पुणे

Devendra Fadnavis : होर्डिंग्ज लावू नका” मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला कार्यकर्त्यांकडून केराची टोपली!

Pune Hoardings : मुख्यमंत्र्यांनी होर्डिंग्ज व फ्लेक्स न लावण्याचा आदेश दिला असतानाही दक्षिण पुण्यात नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदन करणाऱ्या फ्लेक्सबाजीचा सुकाळ दिसून येतो.
CM Devendra Fadnavis’ Appeal Against Hoardings

CM Devendra Fadnavis’ Appeal Against Hoardings

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्वारगेट : होर्डिंग्ज, फ्लेक्स लावून पुण्याचे विद्रुपीकरण करू नका, असा सल्लावजा आदेश महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या एका मुलाखतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना दिला होता. या मुलाखतीनंतर निकाल लागला आणि शहरभर भाजपसह सर्वच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडून आलेल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे अभिनंदनाचे फ्लेक्स, होर्डिंग्ज झळकावून मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
pune
election
Baner
pmc

Related Stories

No stories found.