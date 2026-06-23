पुणे

पाककृती सोया टिक्की

पाककृती सोया टिक्की
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सोया टिक्की
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साहित्य ः दोन चमचे बेसन, सोया वड्या दोन वाट्या, एक बटाटा उकडलेला, आले-लसूण-हिरवी मिरची पेस्ट एक चमचा, मुठभर कोथिंबीर, धने पूड, चाट मसाला, जिरे, तिखट, कसुरी मेथी प्रत्येकी एक चमचा, हळद अर्धा छोटा चमचा, तेल, मीठ गरजेनुसार.
कृती ः सोया वड्या एका भांड्यात अर्धा तास भिजत ठेवा. त्यातील पाणी पिळून काढा. या वड्या मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या. हे मिश्रण एका भांड्यात काढा. त्यात बेसन, आले-लसूण-मिरची पेस्ट, हळद, बटाटा, तिखट, धने पूड, जिरे, चाट मसाला, कसुरी मेथी, मीठ घालून मिश्रण तयार करावे. या मिश्रणाच्या हातावर टिक्क्या करून घ्या. तेलात सोया टिक्की दोन्ही बाजूंनी तांबूस रंगावर तळून घ्या. सॉस किंवा पुदिना चटणीबरोबर सर्व्ह करा.

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