पुणे

उगवण क्षमता तपासूनच सोयाबीन पेरणी करा : नरवडे

उगवण क्षमता तपासूनच सोयाबीन पेरणी करा : नरवडे
Published on

आळेफाटा, ता. २३ : ‘‘शेतकऱ्यांनी सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता घरच्या घरी तपासूनच पेरणी करावी,’’ असे आवाहन कृषी अधिकारी राजश्री नरवडे यांनी केले.
वडगाव आनंद (ता. जुन्नर) येथे आयोजित चर्चासत्रात नरवडे बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी सांगितले की, खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील बियाण्याची चाचणी करणे गरजेचे आहे. यामुळे पेरणीसाठी लागणाऱ्या बियाण्याचे प्रमाण निश्चित करता येते. चाचणीसाठी १०० दाणे ओल्या गोणपाटावर रांगेत ठेवून चार दिवस पाणी शिंपडावे. चार दिवसांनंतर अंकुरलेल्या बियांची संख्या मोजावी. जर ही संख्या ७० पेक्षा जास्त असेल, तर प्रति हेक्टरी ७५ किलो बियाणे वापरावे.
पेरणीपूर्वी बियाण्यास प्रतिकिलो तीन ग्रॅम थायरम किंवा ५ ग्रॅम ट्रायकोडर्माची प्रक्रिया करावी. त्यानंतर रायझोबीयम आणि स्फुरद विरघळणाऱ्या जिवाणूंची २५० ग्रॅम प्रति १० किलो याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करून बियाणे सावलीत वाळवावे. प्रथम बुरशीनाशक व नंतर जैविक खताची प्रक्रिया हलक्या हाताने करावी, असेही नरवडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन
जैविक शेती पद्धती
organic farming practices
agricultural advice for farmers
how to test soybean seeds
soybean seed germination tips
home seed testing methods
effective soybean planting techniques
pest control for soybeans
proper soybean care
soybean yield improvement
local soybean varieties
best fertilizers for soybeans
soybean seed processing techniques
soybean farming in Maharashtra
best practices for seed planting
crop management techniques
सोयाबीन बियाण्याची उगवण क्षमता
बियाण्याची चाचणी कशी करावी
सोयाबीनची योग्य काळजी
पेरणीची टिप्स
पिकांच्या व्यवस्थापन तंत्र
जैविक खते आणि प्रक्रिया
पिकांची उत्पादन क्षमता वाढवणे
वडगाव आनंद येथील शेतकरी
खरीप हंगामासाठी तयारी
बुरशीनाशकांची प्रक्रिया
कृषी अधिकारी राजश्री नरवडे
रायझोबीयमचा उपयोग