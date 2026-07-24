पुणे

Aambegaon Junnar Maha e Seva Crackdown: आंबेगाव-जुन्नरमधील महा-ई-सेवा केंद्रांची विशेष तपासणी; जादा शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई: प्रांत अर्चना तांबे

आंबेगाव-जुन्नरमधील ९४ महा-ई-सेवा व नागरी सुविधा केंद्रांची जुलैअखेर विशेष तपासणी; जादा शुल्क, अनियमितता आढळल्यास तातडीने अहवाल व कठोर कारवाईची तयारी
Maha E-Seva center

Maha E-Seva center

esakal
डी. के. वळसे पाटील
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मंचर : आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे तसेच नागरी सुविधा केंद्रांकडून नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याच्या आणि विविध अनियमिततेच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जुन्नर-आंबेगाव उपविभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (ता.२५) ते गुरुवारी (ता.३०) जुलै या कालावधीत दोन्ही तालुक्यांतील ९४ महा-ई-सेवा व नागरी सुविधा केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मंचर प्रांत कार्यालयाचे नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांनी दिली.

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