Aambegaon Junnar Maha e Seva Crackdown: आंबेगाव-जुन्नरमधील महा-ई-सेवा केंद्रांची विशेष तपासणी; जादा शुल्क आकारणाऱ्यांवर कारवाई: प्रांत अर्चना तांबे

मंचर : आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील महा-ई-सेवा केंद्रे तसेच नागरी सुविधा केंद्रांकडून नागरिकांकडून जादा शुल्क आकारले जात असल्याच्या आणि विविध अनियमिततेच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. जुन्नर-आंबेगाव उपविभागाच्या प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांच्या निर्देशानुसार शनिवारी (ता.२५) ते गुरुवारी (ता.३०) जुलै या कालावधीत दोन्ही तालुक्यांतील ९४ महा-ई-सेवा व नागरी सुविधा केंद्रांची विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती मंचर प्रांत कार्यालयाचे नायब तहसीलदार सचिन मुंढे यांनी दिली..आंबेगाव तालुक्यात ४६, तर जुन्नर तालुक्यात ४८ महा-ई-सेवा व नागरी सुविधा केंद्रे कार्यरत आहेत. नागरिकांना शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार सेवा मिळावी, कोणत्याही प्रकारची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये आणि सेवा वितरणात पारदर्शकता राहावी, या उद्देशाने मंडलनिहाय तपासणी पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत..तपासणीदरम्यान संबंधित अधिकारी प्रत्येक केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन सेवा शुल्क, पावत्या, नोंदवही, सेवा वितरणाची पद्धत, शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन तसेच दर्शनी भागात दरपत्रक लावण्यात आले आहे की नाही, याची सखोल पडताळणी करणार आहेत. तपासणीत आढळलेल्या त्रुटींचा अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत..आंबेगाव मंडळातील तपासणीची जबाबदारी मंडल अधिकारी सिताराम तुरे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पाटण, डिंभे बुद्रुक, जांभोरी, फालोडे, तळेघर, गोहे बुद्रुक, बोरघर, कोलबळ आणि राजेवाडी येथील महा-ई-सेवा केंद्रांची विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्रत्येक केंद्राची प्रत्यक्ष पडताळणी करून शासनाच्या नियमांचे काटेकोर पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाणार आहे..जादा शुल्क आकारल्यास कठोर कारवाई"महा-ई-सेवा केंद्रांनी शासनाने निश्चित केलेले सेवा दर आणि नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. नागरिकांची फसवणूक, जादा शुल्क आकारणी अथवा अन्य अनियमितता आढळल्यास संबंधित केंद्रांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल. नागरिकांनीही अशा प्रकारच्या तक्रारी निःसंकोचपणे प्रशासनाकडे नोंदवाव्यात."अर्चना तांबे, प्रांताधिकारी, जुन्नर-आंबेगाव उपविभाग, मंचर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.