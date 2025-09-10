पुणे

Railway : हडपसर ते लातूर विशेष रेल्वे धावणार

रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी दिवाळीच्या काळात वाढती गर्दी लक्षात घेता, विशेष रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे - रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी दिवाळीच्या काळात वाढती गर्दी लक्षात घेता, विशेष रेल्वे चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत हडपसर-लातूर दरम्यान विशेष रेल्वे धावणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केले आहे. ही रेल्वे २६ सप्टेंबर ते २८ नोव्हेंबरदरम्यान धावणार आहे.

