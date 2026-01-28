Manchar News : दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितली देशभक्त हुतात्मा बाबू गेनू जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त कार्यक्रमातील अजित पवारांच्या भाषणाची आठवण

मंचर - राज्याच्या राजकारणात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडींचे साक्षीदार राहिलेले ज्येष्ठ नेते व माजी कॅबिनेट मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी आंबेगाव तालुक्यातील महाळुंगे पडवळ येथे (ता. १२) डिसेंबर २००८ रोजी हुतात्मा बाबू गेनू जन्मशताब्दी निमित्त झालेल्या कार्यक्रमाची आठवण सांगितली. त्या वेळी जलसंपदा मंत्री म्हणून उपस्थित असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणाचा प्रभाव आजही स्मरणात असल्याचे त्यांनी नमूद केले..वळसे पाटील म्हणाले, देशभक्त हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या जन्मशताब्दी कार्यक्रमात अजित पवार यांनी केलेले भाषण अत्यंत ठाम आणि प्रेरणादायी होते. बाबू गेनू यांचे बलिदान हे केवळ इतिहासातील घटना नसून अन्याय, शोषण आणि परकीय सत्तेविरोधातील संघर्षाचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी प्रभावी शब्दांत मांडले होते.'.त्या भाषणात कामगार, कष्टकरी आणि सामान्य माणसाच्या स्वाभिमानाचा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला होता. 'आजच्या पिढीने इतिहासातून प्रेरणा घ्यावी आणि सामाजिक न्यायासाठी सजग राहावे,' असा स्पष्ट संदेश अजित पवार यांनी दिला होता, अशी आठवण वळसे पाटील यांनी सांगितली..राज्याच्या विकासप्रक्रियेत सामाजिक जबाबदारी आणि प्रशासनातील शिस्त यांचा समतोल राखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली होती. 'विकास करताना माणूस केंद्रस्थानी असला पाहिजे, ही त्यांची भूमिका त्या भाषणातून प्रकर्षाने जाणवत होती,' असे वळसे पाटील म्हणाले..या कार्यक्रमाला हमाल व कष्टकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, माजी खासदार किसनराव बाणखेले, माजी आमदार शिवाजीराव बेंडे पाटील ‘सांडला कलश रक्ताचा’ या पुस्तकाचे लेखक प्रा. वसंतराव भालेराव, माजी सरपंच बाबू गेनू यांच्या कुटुंबातील किसनराव सैद, बबनराव सैद, पांडुरंग सैद व हुतात्मा बाबू गेनू प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.त्या दिवसाची आठवण सांगताना वळसे पाटील यांनी, 'तो कार्यक्रम केवळ स्मरणाचा नव्हता, तर पुढील पिढीसाठी दिशादर्शक ठरणारा होता,' असे नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.