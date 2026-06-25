पुणे

ST Bus Bike Accident : भरधाव जाणाऱ्या एसटीची दुचाकीला समोरून जोरात धडक; दुचाकीस्वार ठार

अहिल्यानगरहून पुण्याकडे भरधाव जाणाऱ्या एसटी बसने दुचाकीला समोरून जोरात धडक दिल्याने दुचाकीवरील मारुती खेडकर यांचा अपघात झाला.
Maruti Khedkar

Maruti Khedkar

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नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) शिक्षक भवन येथील कंपनी कामगार मारुती खंडू खेडकर (वय-५९ वर्ष) यांचे गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास पुणे - नगर रस्त्यावर एल अँड टी फाटा येथील अपघातात निधन झाले आहे. याबाबत त्यांचे बंधू शिवाजी खंडू खेडकर यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

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