ST Bus Bike Accident : भरधाव जाणाऱ्या एसटीची दुचाकीला समोरून जोरात धडक; दुचाकीस्वार ठार

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) शिक्षक भवन येथील कंपनी कामगार मारुती खंडू खेडकर (वय-५९ वर्ष) यांचे गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास पुणे - नगर रस्त्यावर एल अँड टी फाटा येथील अपघातात निधन झाले आहे. याबाबत त्यांचे बंधू शिवाजी खंडू खेडकर यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिस व फिर्यादीने सांगितलेली माहिती अशी:- मारुती खेडकर हे सणसवाडी येथील एका कंपनीत सहा महिन्यांपासून नोकरीस होते. गुरुवारी (ता. २५) अहिल्यानगरहून पुण्याकडे भरधाव जाणाऱ्या एसटी (क्रमांक- एम एच-२०, जी सी ३७४८) बसने, दुचाकीला (एमएच १२ इ एन-९०८१) समोरून जोरात धडक दिल्याने दुचाकीवरील मारुती खेडकर यांचा अपघात झाला..या अपघातात डोक्याला, हात व पायाला गंभीर जखमा होऊन मारुती खेडकर यांचा मृत्यू झाला आहे. अपघातानंतर त्यांना शिक्रापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले, परंतु उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. एसटी बस चालक प्रतीक बबनराव पाटील (रा. उरण इस्लामपूर, ता. वाळवा, जिल्हा सांगली) याच्यावर शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस करीत आहेत..शवविच्छेदन केल्यानंतर मारुती खेडकर यांच्यावर तळेगाव ढमढेरे येथे शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.स्वर्गीय मारुती खेडकर यांच्या मागे आई, बहीण, भाऊ, पत्नी, दोन मुलगे, सून असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.