पुणे

Tempo Bike Accident : भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोने दोन मोटारसायकलला पाठीमागुन उडविल्याने एक जणाचा मृत्यू; तर एकजण जखमी

पारगाव लोणी रस्त्यावर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोने दोन मोटारसायकलला पाठीमागुन उडविल्याने एक जणाचा मृत्यू झाला तर एकजण जखमी झाला.
Bhagwan Badhekar

Bhagwan Badhekar

sakal

सुदाम बिडकर
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पारगाव - धामणी, ता. आंबेगाव येथे पारगाव लोणी रस्त्यावर भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोने दोन मोटारसायकलला पाठीमागुन उडविल्याने एक जणाचा मृत्यू झाला तर एकजण जखमी झाला आहे.

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