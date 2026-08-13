Delhi Pune Flight: विमानात गुदमरला प्रवाशांचा जीव! स्पाइसजेटच्या दिल्ली-पुणे विमानात बिघाड; एसी बंद होऊन केबिनमध्ये गरम हवा

पुणे : दिल्लीहून पुण्याला येणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात मंगळवारी रात्री तांत्रिक बिघाड झाल्याने वातानुकूलित यंत्रणा (एसी) बंद होऊन एपीयू (ऑक्झिलरी पॉवर युनिट)मधून गरम हवा थेट केबिनमध्ये येऊ लागली. परिणामी विमानातील तापमान वाढल्याने लहान मुले आणि गर्भवतींना श्वसनाचा त्रास झाला. त्यामुळे प्रवाशांनी उभे राहून विमानाचे उड्डाण रद्द करण्याची मागणी केली. मुख्य वैमानिकाने विमान धावपट्टीवर आणले. अखेर तांत्रिक पथकाने विमानात बिघाड झाल्याचे जाहीर केल्यावर उड्डाण रद्द करण्यात आले..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .स्पाइसजेटचे ‘एसजी १०५’ हे विमान मंगळवारी रात्री नऊ वाजून ५५ मिनिटांनी दिल्लीहून पुण्याच्या दिशेने उड्डाण करणार होते. मात्र, विमानाला उशीर झाल्याने ते रात्री साडेदहाच्या सुमारास उड्डाणासाठी सज्ज झाले. विमानात सुमारे १५० प्रवासी होते. ‘टॅक्सी-वे’वर आल्यावर विमानातील एसी काम करत नसल्याचे प्रवाशांच्या लक्षात आले..काही वेळातच एसीच्या डक्टमधून थंड हवेऐवजी गरम हवा येऊ लागली. त्यामुळे आतील तापमान प्रचंड वाढले आणि प्रवाशांना गुदमरल्यासारखे झाले. विमानातील एसी पॅक्स (कूलिंग यंत्रणा) निकामी झाल्यामुळे इंजिन किंवा ‘एपीयू’मधून येणारी जास्त तापमानाची गरम हवा थंड न होताच थेट केबिनमध्ये येऊ लागली. खिडक्या आणि दरवाजे बंद असल्याने काही मिनिटांतच विमानात भट्टीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली..प्रवाशांचे ‘टॅक्सी-वे’वर आंदोलनतांत्रिक विभागाच्या पथकाने उड्डाणास असंमती दर्शविल्यानंतर विमान पुन्हा ‘टॅक्सी वे’वर आणण्यात आले. या वेळी प्रवाशांना विमानातून खाली उतरविण्यात आले. संबंधित विमानाच्या कर्मचाऱ्यांनी उर्मट वागणूक दिल्याच्या निषेधार्थ प्रवाशांनी विमान कंपनीविरोधात ‘टॅक्सी वे’वरच आंदोलन सुरू केले, तेव्हादेखील प्रवाशांची दखल घेतली गेली नाही. प्रवाशांना वैद्यकीय मदत किंवा पिण्याच्या पाण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली नाही..दुसरे विमान पहाटे पाचला पुण्यासाठी रवानादिल्ली विमानतळावर मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास दाखल झालेले प्रवासी पुण्यात दुसऱ्या दिवशी बुधवारी सकाळी सात वाजता दाखल झाले. विमानातील बिघाडामुळे रात्री साडेदहाचे विमान रद्द झाले. अखेर बुधवारी पहाटे पाचला प्रवाशांना घेऊन दुसऱ्या विमानाने उड्डाण केले. ते पुण्यात सकाळी सात वाजता दाखल झाले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.प्रवाशांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. हे अत्यंत गंभीर असून, याबाबत नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाकडे लेखी तक्रार करणार आहे. दोषींवर तातडीने कठोर कारवाई झाली पाहिजे.- लेशपाल जवळगे, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.