“SpiceJet Pune-Delhi flight landed safely after a technical glitch and cockpit air pressure issue.”
पुणे

Pune Flight Landing: 'पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या स्पाइसजेट विमानाचे तांत्रिक बिघाडामुळे लँडिंग'; कॉकपिटमध्ये हवेचा दाब कमी झाल्याने निर्णय

Technical Snag on SpiceJet Flight: सकाळी सव्वासात ते साडेसातच्या सुमारास विमान पुण्याच्या अवकाशात दाखल झाले. त्यानंतर विमानाला किमान अर्धा तास घिरट्या (गो अराऊंड) मारायला लावण्यात आले. सकाळी आठ वाजून चार मिनिटांनी विमानाचे पुणे विमानतळावर सुरक्षित लँडिंग झाले.
पुणे: पुण्याहून दिल्लीला जाणाऱ्या स्पाइसजेट (एसजी ९३७) विमानाचे उड्डाण झाल्यानंतर सुमारे दीड तासाने पुणे विमानतळावर पुन्हा लँडिंग झाले. कॉकपिटमधील हवेचा दाब कमी झाल्याने विमानाचे लँडिंग झाल्याचे विमानतळ प्रशासनाने सांगितले आहे. मात्र, तांत्रिक बिघाड असताना लँडिंगला उशीर का झाला, या निमित्ताने प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

