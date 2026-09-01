पुणे

Pune News : स्पाइसजेटच्या मनमानी कारभाराचा प्रवाशांना फटका; दिल्ली विमानतळावर पुण्यातील प्रवाशांना अपमानास्पद वागणूक

विमानाच्या वेळेत वारंवार होणारा बदल आणि विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची मुजोर वृत्ती याचा फटका पुण्यातील प्रवाशांना बसला.
SpiceJet Aircraft

SpiceJet Aircraft

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - विमानाच्या वेळेत वारंवार होणारा बदल आणि विमान कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांची मुजोर वृत्ती याचा फटका पुण्यातील प्रवाशांना बसला. विमानाची वेळ वारंवार बदलल्याने प्रवाशांना मोठा मन:स्ताप सहन करावा लागला.

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