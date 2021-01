क्रीडा, शासकीय प्रशिक्षण संस्था सोमवारपासून होणार खुल्या; महापालिका आयुक्तांचा आदेश

पुणे - पुण्यात विविध क्रीडा प्रकारांचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंसह अन्य खेळाडूंना आता येत्या सोमवारपासून (ता.18) आपल्या प्रशिक्षण संस्थेमध्ये आपला सराव पुन्हा सुरू करता येणार आहे. क्रीडा संघटनांच्या प्रशिक्षण संस्था, क्रीडा प्रबोधिनी, स्पोटर्स ऍकॅडमी सोमवारपासून खुल्या होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून आता सर्व प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा आणि विविध क्रीडा उपक्रम सुरू करण्याला महापालिकेने परवानगी दिली आहे. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील (प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर) राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांच्या प्रशिक्षण संस्था, क्रीडा प्रबोधिनी, स्पोटर्स ऍकॅडमी आणि सर्व प्रकारच्या क्रीडा स्पर्धा, विविध क्रीडा उपक्रम सोमवारपासून सुरू करण्याला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी क्रीडा व युवक कल्याण विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे, असेही आयुक्तांनी सांगितले आहे. याबरोबरच पुण्यातील शासकीय प्रशिक्षण संस्था देखील या दिवसापासून सुरू करण्याला परवानगी दिली आहे. या संस्थांना आरोग्य विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शन सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. याशिवाय वॉटर स्पोर्टस, नौकाविहारासारख्या वॉटर ऍक्‍टिव्हिटी, मनोरंजन व करमणूक पार्क, इनडोअर एंटरटेनमेंट ऍक्‍टिव्हिटीसह पर्यटनस्थळे सुरू होण्याचा मार्ग खुला झाला असून त्यांना पर्यटन संचालनालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे, असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आदेशात म्हटले आहे. पुण्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा क्रीडा क्षेत्रातून होतोय आनंद व्यक्त

""गेल्या नऊ महिन्यांपासून क्रीडा प्रशिक्षण संस्था, ऍकॅडमी बंद होत्या. मात्र, देशात टप्प्या-टप्प्याने कामकाज सुरळीत होण्यास सुरवात झाली, तेव्हापासून खेळाडू, खेळ आणि व्यायामाची आवड असणाऱ्या नागरिक डेक्कन जिमखाना कधी सुरू होणार?, अशी विचारणा सातत्याने करत होते. पुण्यात क्रीडा प्रशिक्षण देणाऱ्या सर्वांत जुन्या अशा आठ संस्था आणि त्याव्यतिरिक्त दोनशेहून अधिक स्पोटर्स ऍकॅडमी असून त्याद्वारे 5 ते 80 वर्षे वयोगटातील जवळपास 50 हजारांहून अधिक खेळाडू, नागरिक (नियमितपणे खेळ आणि व्यायाम करणारे) प्रशिक्षण घेत आहेत. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातून आनंद व्यक्त होत आहे.''

- विश्‍वास लोकरे, सरचिटणीस, डेक्कन जिमखाना

