Sports Teacher Recruitment : क्रीडा शिक्षक भरती रखडल्याने विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात; आझाद मैदानात ८ जुलैपासून बेमुदत धरणे आंदोलन

पुणे : विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा केवळ कागदावरच गाजावाजा करणाऱ्या राज्य सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या भरतीअभावी शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा तास केवळ नावालाच उरला आहे. परिणामी, हजारो विद्यार्थ्यांना शारीरिक शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्य सरकारच्या या अनास्थेविरोधात आता क्रीडा शिक्षकांनी आंदोलनाचा इशारा देत आक्रमक पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची रखडलेली भरती तात्काळ आणि वेगाने करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाच्या वतीने येत्या बुधवारपासून (ता. ८) मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. .शालेय शिक्षण व्यवस्थेत शारीरिक शिक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. शारीरिक शिक्षण विषयातून विद्यार्थ्यांचा शारीरिक आणि मानसिक बौद्धिक विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत आवश्यक असणारा विषय आहे. शारीरिक शिक्षण विषयाच्या माध्यमातून ऑलिंपिक पदकाचा पाया रचला जात आहे. शालेय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये या विषयाच्या अध्यापनाचे काम करणारे शारीरिक शिक्षण शिक्षकांचा प्रश्न भेडसावत आहे. राज्यात गेल्या वीस वर्षांपासून शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या पदभरतीला राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने हजारो बी.पी.एड आणि एम.पी.एड पदवीधर बेरोजगार आहेत. या दीर्घकालीन अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य युवा शारीरिक शिक्षण शिक्षक महासंघाने अखेर आंदोलन करण्यात येत असल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष संदिप मनोरे आणि सचिव तायाप्पा शेंडगे यांनी दिली..क्रीडा शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या :- क्रीडा शिक्षकांची सेवा प्रवेश नियमावली आणि सेवा शर्ती तात्काळ जाहीर करून भरती प्रक्रिया सुरू करावी.- जानेवारी २०२६च्या शासन निर्णयानुसार चार हजार ८६० क्रीडा शिक्षकांची पदे पवित्र पोर्टलमार्फत पहिल्या टप्प्यात भरावीत.- रिक्त होणाऱ्या शारीरिक शिक्षण शिक्षकांच्या पदांवर इतर विषय शिक्षकांचे समायोजन न करता ती पदे पवित्र पोर्टलमार्फत भरावीत.- विविध शाळांमधील शारीरिक शिक्षण शिक्षकांची रिक्त पदे पवित्र पोर्टलमार्फत भरावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.