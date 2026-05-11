Annasaheb Pathare : क्रीडा क्षेत्रावर शोककळा; ज्येष्ठ कुस्तीसंघटक अण्णासाहेब पठारे यांचे निधन

ज्येष्ठ कुस्तीसंघटक, मल्लांचे आश्रयदाते म्हणून ओळख असलेले पंढरीनाथ उर्फ अण्णासाहेब पठारे यांचे अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले.
वडगाव शेरी - ज्येष्ठ कुस्तीसंघटक, मल्लांचे आश्रयदाते म्हणून ओळख असलेले तसेच शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मानित पंढरीनाथ उर्फ अण्णासाहेब पठारे (वय-७८) यांचे सोमवार दिनांक 11 मे 2026 रोजी सायंकाळी अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने क्रीडा, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात हळहळ व्यक्त होत आहे.

