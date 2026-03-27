Pune University: पुणे विद्यापीठात आर्थिक गैरव्यवहार? 'फॉरेन्सिक ऑडिट'साठी एका महिन्यात निविदा

Pune Latest News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात २०१७ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' करण्याची मागणी अधिसभा सदस्यांनी लावून धरत कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांना धारेवर धरले. दरम्यान, विद्यापीठाच्या कामकाजाचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी एका महिन्याच्या आत निविदा काढण्यात येईल, अशी माहिती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी दिली..पुणे विद्यापीठाच्या अधिसभेत वार्षिक सभेला शुक्रवारी गदारोळात सुरुवात झाली. विद्यापीठाच्या ३० सप्टेंबर २०२५ ला झालेल्या अधिसभेत विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी विद्यापीठातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात येईल आणि त्याचा अहवाल ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन डॉ. गोसावी यांनी ३० सप्टेंबरला झालेल्या अधिसभेत दिले. मात्र, मार्च महिना संपत आला तरी अद्याप अहवाल न आल्याने अधिसभा सदस्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यात, विद्यापीठाने फॉरेन्सिक ऑडिट करायचे की नाही हे ठरविण्यासाठी फेब्रुवारीला परस्पर समिती नेमल्याची धक्कादायक माहिती सभेसमोर आल्याने अधिसभा सदस्यांनी कुलगुरूंना शाब्दिक घेराव घातला..पुणे विद्यापीठाच्या २०१७ ते २०२४ या कालावधीतील कामकाजाचे फॉरेन्सिक ऑडिट त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एका महिन्याच्या आत निविदा प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि ही कार्यवाही लवकर करण्यासाठी आवश्यक सूचना देण्यात येईल, असे डॉ. गोसावी यांनी स्पष्ट केले.विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याबाबत अधिसभा सदस्यांनी सुरुवातीपासून आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यानुसार कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी निर्णय जाहीर केले. मात्र, हे निर्णय जाहीर करताना ते द्विधा मनस्थितीत होते. यावर अधिसभा सदस्य प्रसेनिजीत फडणवीस, विनायक आंबेकर आणि सचिन गोरडे पाटील यांनी मुद्द्याला अनुसरून निर्णय जाहीर करण्याबाबत आग्रही मागणी केली..फॉरेन्सिक ऑडिट कशासाठी ?विद्यापीठात विशेषतः २०१७-२२ काळात तत्कालीन कुलगुरूंनी केलेले सर्व आर्थिक व्यवहार आणि विद्यापीठाने सरकारकडे सादर केलेल्या पाचही वर्षांचे हिशेब पूर्णतः बेकायदेशीर आहेत. २०१७-२२ काळातील तत्कालीन कुलगुरूंनी स्वतःला आर्थिक व्यवहारांबाबतचे अधिकार प्रदान केले. मात्र, त्या अधिकारांना राज्यपाल कार्यालय, अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता घेतली नाही. या बदलाचे राज्यपालांच्या मान्यतेने परिनियमांत रूपांतरही केले नाही. ही कृती विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे या काळात त्यांनी केलेले आर्थिक व्यवहार बेकायदा ठरतात. तसेच, कॅगच्या अहवालातून २०१६-१७ ते २०२२-२३ या कालावधीतील लेखापरीक्षण करण्यात आले. त्यातील निरीक्षण अहवालातून अनेक स्तरांवर आर्थिक घोटाळे झाल्याची माहिती समोर आली आहे. म्हणूनच एक एप्रिल २०१७ ते ३१ मार्च २०२४ या काळातील विद्यापीठाचे हिशेब बेकायदेशीर आणि शंकास्पद आहेत. त्यामुळे त्याचे 'फॉरेन्सिक ऑडिट' करावी. विद्यापीठातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, अशी मागणी अधिसभा सदस्यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या सभेत केली होती.