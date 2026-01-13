पुणे

Pune University Results : पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ अभ्यासक्रमांचे हिवाळी सत्र निकाल जाहीर

Winter Session Exams : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने बी.आर्च, एमबीए आणि इंजिनिअरिंगसह १५ विविध अभ्यासक्रमांचे हिवाळी सत्र निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहेत
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील हिवाळी सत्र परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले होते. यातील वास्तुविशारद पदवी अभ्यासक्रमासह व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी अशा जवळपास १५ अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहेत.

या परीक्षांचे निकाल ‘https://onlineresults.unipune.ac.in/Result/Dashboard/Default’

या संकेतस्थळावर विद्यापीठाने ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले आहेत.

‘https://onlineresults.unipune.ac.in/Result/Dashboard/Default’
