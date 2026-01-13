Pune University Results : पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! १५ अभ्यासक्रमांचे हिवाळी सत्र निकाल जाहीर

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मधील हिवाळी सत्र परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले होते. यातील वास्तुविशारद पदवी अभ्यासक्रमासह व्यवस्थापन पदव्युत्तर पदवी अशा जवळपास १५ अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. या परीक्षांचे निकाल ‘https://onlineresults.unipune.ac.in/Result/Dashboard/Default’ या संकेतस्थळावर विद्यापीठाने ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून दिले आहेत..विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीनुसार बी.आर्च (प्रथम वर्ष-२०१९ पॅटर्न), एमबीए (इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी), एम.ई (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष- २०१७ पॅटर्न), एमसीए (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष- इंजिनिअरिंग, २०२० पॅटर्न), एमबीए (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष, सर्व्हिस मॅनेजमेंट), एमबीए (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट), एमबीए (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष, फिनटेक), एमबीए (प्रथम आणि द्वितीय वर्ष, डिजिटल मार्केटिंग), एफ.ई ( २०१९ पॅटर्न) या अभ्यासक्रमांच्या हिवाळी सत्र परीक्षांचे निकाल जाहीर केल्याची माहिती विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक डॉ. प्रभाकर देसाई यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.