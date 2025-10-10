Pune University : विद्यापीठात भोजनगृह गुणवत्ता समिती स्थापन; विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्याची संधी

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भोजनगृहातील गुणवत्ता राखली जावी, यासाठी आता विद्यापीठातर्फे भोजनगृह गुणवत्ता नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पाच विद्यार्थी, पाच विद्यार्थिनी अशा एकूण दहा विद्यार्थ्यांचा समावेश असेल. या समितीत सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना १५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव शिवाजी उत्तेकर यांनी परिपत्रकाद्वारे दिली आहे..विद्यापीठाच्या विविध शैक्षणिक विभागांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना विद्यार्थी प्रवेश घेतात. विद्यापीठाच्या वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या भोजनगृहाचा वापर करतात. त्यामुळे विद्यापीठाच्या भोजनगृहातील खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता राखण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात येते. .या समितीमध्ये विद्यार्थ्यांनाही स्थान देण्यात येते. भोजनगृह गुणवत्ता नियंत्रण समितीत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वसतिगृह प्रमुखांमार्फत गृहव्यवस्थापन विभागाच्या सहायक कुलसचिवांकडे १५ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे..Pune Crime : गुंड नीलेश घायवळसह सचिन घायवळवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील तब्बल १० सदनिका बळकावल्याचा आरोप.विद्यार्थी सदस्यांमध्ये पाच विद्यार्थी, पाच विद्यार्थिनी अशा दहा सदस्यांचा समावेश असणार आहे. पुरेसे अर्ज प्राप्त न झाल्यास संबंधित सदस्यपद रिक्त ठेवण्यात येईल. यापूर्वी भोजनगृह गुणवत्ता नियंत्रण समितीचे सदस्य असलेल्या विद्यार्थ्यांनी पुन्हा अर्ज केल्यास त्यांच्या अर्जाचा विचार करण्यात येणार नाही. समितीतील सदस्यांचा कार्यकाळ एका वर्षासाठी असणार आहे. समितीची नेमणूक केवळ भोजनगृहासाठीच असून, ही समिती भोजनगृह आणि उपाहारगृह दक्षता समितीच्या सूचनांनुसार कार्यरत असेल, असेही उत्तेकर यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.