सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ ः खाशाबा जाधव स्पोर्ट्स ॲथलेटिक्स मैदानावर गुरुवारपासून सुरू झालेल्या कनिष्ठ गट मैदानी स्पर्धेत शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीतील चौदा वर्षाखालील मुलींच्या गटातील एक क्षण ही शर्यत स्पृहा पानगरेने (बीब क्रमांक १८८) जिंकली.
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कृष्णा श्रीमाले व स्पृहा पानगरेला वेगवान धावपटूचा मान
पुणे जिल्हा कनिष्ठ गट मैदानी स्पर्धा
पुणे, ता. ६ ः द. पुणे जिल्हा हौशी ॲथलेटिक्स संघटनेच्या वतीने आयोजित माधुरी शिरोळे स्मृती कनिष्ठ गटाच्या मैदानी स्पर्धेत चौदा वर्षांखालील मुले व मुलींच्या गटात अनुक्रमे कृष्णा श्रीमाले व स्पृहा पानगरेने शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीत प्रथम स्थान मिळविताना वेगवान धावपटूचा मान मिळविला.
सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या खाशाबा जाधव स्पोर्ट्स ॲथलेटिक्स मैदानावर गुरुवारपासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेत शंभर मीटर धावण्याच्या शर्यतीत मुलांच्या गटात कृष्णा श्रीमालेने हे अंतर १३.७३ सेकंदांत पूर्ण करून प्रथम स्थान मिळविले. सारस कांबळेने (१३.७४ सेकंद) दुसरा, तर अरिफ शेखने (१४.०८ सेकंद) तिसरा क्रमांक मिळविला. मुलींच्या गटात स्पृहा पानगरेने (१४.३४ सेकंद) प्रथम स्थान मिळविले. तनिषा भंडारीने (१४.४७ सेकंद) द्वितीय, तर दूर्वा वाडीकरने (१४.५० सेकंद) तृतीय स्थान मिळविले. अन्य वयोगटातील शर्यतीत मोहद दानिश, वैष्णवी सरडे, संजना चैनानी, वेद चव्हाण, वरदराज जगताप, शौर्य साकोरेने प्रथम स्थान मिळविले.
या स्पर्धेचे उद्घाटन संघटनेचे सहसचिव विजय बेंगळे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी जिजामाता पुरस्कार विजेत्या गुरुबन्स कौर, चंद्रकांत पाटील, रोहित घाग, शेखर कुदळे, विजय दुबे, पौर्णिमा जाधव, किरण उत्तेकर, अभय पोद्दार हे उपस्थित होते.
निकाल असे ः
२० वर्षांखालील ः पाच हजार मीटर धावणे ः मुले ः (१६ मिनिट ०५.२२ सेकंद) मोहद दानिश. मुली ः (२१ मिनिट ०४.६१ सेकंद) वैष्णवी सरडे, प्रगती ठाकूर.
अठरा वर्षांखालील मुली ः गोळा फेक (१२.९२ मीटर) संजना चैनानी, अमृता जाधव, ज्ञानेश्वरी गीते.
अठरा वर्षांखालील मुले ः ११० मीटर अडथळा शर्यत (१६.५३ सेकंद) वेद चव्हाण, अखिलेश लोलगे, साहिल घुलेकर.
सोळा वर्षांखालील मुले ः गोळाफेक (१५.७२ मीटर) वरदराज जगताप, सक्षम यादव, शिवांश सूर्यवंशी. उंच उडी ः मुले ः (१.६६ मीटर) शौर्य साकोरे, अंश पाटणकर, तन्मय वाघ.
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