पुणे

थेऊर येथे उद्या महागणेश याग, महाप्रसाद

थेऊर येथे उद्या महागणेश याग, महाप्रसाद
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थेऊर, ता. १३ : हवेली तालुक्यातील थेऊर येथील श्री चिंतामणी चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अन्नदान सेवेला १२ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शनिवारी (ता. १५) श्री महागणेश याग व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेल्या तपभरात तीन लाखांपेक्षा अधिक भाविकांनी या मोफत सुविधेचा लाभ घेतला आहे. ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त मंगलमूर्ती विनायक आगलावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सोहळा सकाळी ११ वाजता चिंतामणी मंदिरासमोरील श्रीरामकृपा हॉल येथे पार पडणार आहे. १५ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरू झालेली ही अन्नदान सेवा अविरत सुरू असून, त्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. याप्रसंगी भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे.

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