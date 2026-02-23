Pune News : स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमाले; राष्ट्रवादीच्या टिंगरेंचा अर्ज बाद

पुणे - पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार सुहास टिंगरे यांचा अर्ज बाद झाल्याने भाजपचे नगरसेवक श्रीनाथ भिमाले यांची आज (ता. २३) बिनविरोध निवड करण्यात आली. महापौर, उपमहापौर पदानंतर या महत्त्वाच्या पदाचीही निवडणूक बिनविरोध पार पडली आहे. .त्यामुळे त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. दरम्यान, महापालिकेच्या १६ सदस्यीय स्थायी समिती मध्ये भाजपचे संख्याबळ १२ इतके असल्याने अध्यक्षपदाची निवडणूक केवळ औपचारिक होती. पण अर्ज बाद झाल्याने विरोधकांवर मोठी नामुष्की ओढावली.टिंगरे यांचा अर्ज बाद ठरविल्यानंतर माजी महापौर वैशाली बनकर, प्रशांत जगताप यांनी त्यावर हरकत घेत अर्ज वैध ठरवावा अशी मागणी केली. पण पीठासीन अधिकाऱ्यांनी निर्णय कायम ठेवला. भिमाले यांची स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर महापौर मंजुषा नागपुरे, सभागृह नेते गणेश बिडकर, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी भिमाले यांचे अभिनंदन केले..पाच वर्षाचा विचार करून तरतुदी -भिमालेपत्रकारांशी बोलताना भिमाले म्हणाले, मला स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी संधी दिली त्याबद्दल पक्षाच्या सर्व नेत्यांचे धन्यवाद देतो. मागच्या चार वर्षाच्या काळात महापालिकेवर प्रशासक होते. पण आता आम्ही नागरिक व प्रशासनातील दुवा म्हणून काम सुरू करणार आहोत. २०१७-२०२२ या काळात भाजपने चांगले काम केले अनेक प्रकल्प पूर्ण केले..पुढच्या पाच वर्षात शहरासाठीचे आवश्यक प्रकल्प पूर्ण केले जातील. माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळात केवळ एका वर्षाचा विचार न करता पुढील पाच वर्षाचा विचार करून अर्थसंकल्प तयार केला जाईल. विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करणे शासनाकडून १२०० कोटी रुपये निधी येणे आहे.उत्पन्न वाढवण्यासाठी समाविष्ट गावातून १७००-१८०० कोटी मिळतील. ॲमिनिट स्पेसच्या जागा विकसित करणे यासाठी प्रयत्न केले जातील. महापालिकेवर भार न येता सीएसआर, पीपीपी तत्वावर कामे करण्यावर भर दिला जाईल. पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी काम करण्याचा प्रयत्न असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.