SSC and HSC Exam : सीसीटीव्हींचे चित्रीकरण होणार जतन; चित्रीकरण उपलब्ध न झाल्यास केंद्रांवर कारवाई

राज्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या काळात केंद्रांवरील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण जतन करण्याचे आदेश.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - राज्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षेच्या काळात केंद्रांवरील वर्गखोल्या, प्रयोगशाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे चित्रीकरण जतन करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दिले आहेत.

