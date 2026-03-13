SSC Board Exam : दहावी बोर्ड परीक्षेत गणिताची प्रश्नपत्रिका ‘लीक’ झाल्याचा बनाव; पोलिस तपासात विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाल्याचे आले समोर

पुणे - दहावी बोर्ड परीक्षेच्या गणित विषयाची प्रश्नपत्रिका आधीच मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत टेलिग्रामवर विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपीने पीडीएफ फाइल बदलण्याच्या तंत्राचा वापर केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. फाइलचा मूळ वेळ कायम ठेवून केवळ मजकूर बदलण्याच्या पद्धतीने परीक्षेपूर्वीच प्रश्नपत्रिका मिळाल्याचा खोटा आभास निर्माण केला असल्याची माहिती पोलिस तपासात समोर आली आहे..या प्रकरणी चैतन्य विनोद शेंडे (वय-१८) या संशयितावर शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याची चौकशी केल्यानंतर टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मचा वापर करून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्याची पद्धत समोर आली.पोलिसांच्या माहितीनुसार, टेलिग्रामवर एकदा पीडीएफ फाइल अपलोड केल्यानंतर ती नंतर कधीही बदलता येते. या प्रक्रियेत फाइलमधील मजकूर बदलला जातो; मात्र मूळ अपलोडची वेळ तशीच राहते आणि त्यावर फक्त 'इडिटेड'अशी नोंद दिसते. याचा गैरफायदा घेत आरोपीने फसवणुकीचा डाव रचला होता..पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी हा परीक्षा होण्याच्या एक दिवस आधी पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइल टेलिग्रामवर अपलोड करत असे. त्यानंतर संबंधित ग्रुपमध्ये संदेश पाठवून परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सहाशे रुपयांत देतो असे आमिष दाखवत असे. काही विद्यार्थ्यांकडून पैसे मिळाल्यानंतर आरोपी त्यांना ब्लॉक करत असे.दरम्यान, परीक्षा संपल्यानंतर खरी प्रश्नपत्रिका मिळवून तो आधी अपलोड केलेली पीडीएफ फाइल बदलून त्यात खरी प्रश्नपत्रिका टाकत असे. या युक्तीमुळे फाइलचा मूळ वेळ बदलत नसल्याने परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच प्रश्नपत्रिका त्याच्याकडे होती, असा खोटा आभास निर्माण करीत होता. त्यामुळे अनेकांना प्रश्नपत्रिका खरोखरच फुटल्याचा विश्वास बसत होता..विद्यार्थ्यांनी सावध राहावे -विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी अशा प्रकारच्या संदेशांपासून सावध राहावे. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका विक्रीचे आमिष दाखवणारे संदेश किंवा लिंक आढळल्यास त्याबाबत तातडीने पोलिसांना माहिती द्यावी.- कृषिकेश रावळे, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ एक.