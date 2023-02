By

SSC Exam Hall Ticket: दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी असून परीक्षेचं हॉलतिकीट कधी मिळणार याची तारीख जाहीर झाली आहे. दहावीची बोर्डाची परीक्षा २ मार्च पासून सुरु होत आहे. त्यामुळं परीक्षेला आता केवळ एकच महिना शिल्लक असताना हॉलतिकीट कधी मिळणार याची विद्यार्थ्यांना उत्सुकता होती. (SSC Exam Hall Tickets available from 6 February 2023 on online)

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळानं हॉलतिकीटाची तारीख जाहीर केली आहे. त्यानुसार, ६ फेब्रुवारीपासून दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन हॉलतिकीट उपलब्ध होणार आहे. मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन विद्यार्थ्यांना ते डाऊनलोड करता येईल.

यंदाची दहावीची बोर्डाची परीक्षा २ मार्च ते २५ मार्च काळात पार पडणार आहे.