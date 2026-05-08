पुणे

SSC Exam Result : पुण्यासह जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची विभागीय मंडळात आघाडी; दहावीच्या परीक्षेत ९६.४६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे विभागीय मंडळातून दोन लाख ६४ हजार ९९२ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे विभागीय मंडळातून दोन लाख ६४ हजार ९९२ विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली. त्यातील दोन लाख ४९ हजार ७५३ विद्यार्थी (९४.२४ टक्के) उत्तीर्ण झाले आहेत. विभागीय मंडळातून पुणे जिल्ह्यातून दहावीची परीक्षा दिलेल्या एक लाख ३२ हजार ७०७ विद्यार्थ्यांपैकी एक लाख २८ हजार २२ म्हणजेच ९६.४६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. विभागीय मंडळात दहावीच्या निकालात उत्तीर्णतेच्या टक्केवारीत पुणे जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी आघाडी मिळवली आहे.

