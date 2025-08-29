ST Bus Accident : पुणे-कोलाड रस्त्यावर चाचीवली येथे दोन एसटी बसची धडक; सुदैवाने जिवीतहानी टळली

माले : मुळशी धरण भागातून जाणा-या पुणे-कोलाड रस्त्यावर चाचीवली (ता.मुळशी) येथे दोन एसटी बसची समोरासमोर धडक झाली. शुक्रवार(ता.२९) सकाळी ८.३० वाजण्याचे सुमारास हा अपघात झाला. पुण्याहून कोकण दिशेने जाणारी चिंचवड खेड बस व कोकण बाजुने पुणेकडे येणारी श्रीवर्धन बीड बसमध्ये वळणावर समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या अपघातात सुमारे १० ते १५ प्रवासी, चालक मुक्कामार लागून किरकोळ जखमी झाले. सुदैवाने अद्याप कोणतीही जिवीतहानी झालेली नाही. .पुणे कोलाड रस्त्या मुळशी धरण भागातून जातो. यावेळी रस्ता वळणावळणांचा असून मुळशी धरणाच्या पाणीसाठयाच्या कडेने जातो. पळसे गावापासून हा रस्ता अरुंद होत दोन पदरी होतो. वारक, चाचीवली, ताम्हिणी, सारोळे, निवे, डोंगरवाडी, आदरवाडी येथे अनेक ठिकाणी कोलाड रस्ता अत्यंत बारीक होतो..समोरुन येणारे वाहन शेजारुन जाताना दोन वाहनांमधे अत्यंत कमी अंतर राहते. वाहनाचालकाचा थोडा जरी अंदाज चुकला तरी अपघात होण्याची शक्यता असते. अरुंद रस्ता, नागमोडी वळणे, साईडपटटयांचा अभाव, वाढलेल्या झाडीमुळे पुढील वाहनांचा अंदाज न येणे. मोकळया रस्त्यावर अतिवेगात धावणारी वाहने यांमुळे या परिसरात वारंवार अपघात होतात..अपघात टाळण्यासाठी पळसे गावापासून पुढे वारक, चाचीवली, ताम्हिणी, सारोळे, निवे, डोंगरवाडी, आदरवाडी पर्यंत रस्ता चौपदरी करणे.वेगावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. शनिवार, रवीवार येथे मोठया प्रमाणात पर्यटक येतात. अरुंद रस्त्यामुळे या ग्रामीण भागातही वाहतुक कोंडी होते.या परिसरात मोबाईल नेटवर्क नसल्यामुळे संपर्क होत नाही. दुर्गम भाग असल्याने मदत पोचण्यास वेळ लागतो..अपघाताची माहिती मिळताच महसुल प्रशासन, पोलिस, आरोग्य वीभाग, मुळशी आपत्ती व्यवस्थापन समिती यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्र माले, पौड ग्रामीण रुग्णालय येथील रुग्णवाहिका रवाना आल्या. जखमींवर पौड ग्रामीण रुग्णालय येथे उपचार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.