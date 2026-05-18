४० वर्षांवरील ‘एसटी’ कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी

एसटी कर्मचाऱ्यांची आरोग्य तपासणी रखडली
नेत्र तपासणी वेळेवर होत नसल्याचा ‘सेवाशक्ती संघटने’चा दावा
सोलापूर, ता. १८ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सोलापूर विभागातील चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी अनेक दिवसांपासून रखडी असून चालकांची नेत्र तपासणीदेखील होत नसल्याचा दावा सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने केला आहे.
४० वर्षापेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी दर दोन वर्षांनी वैद्यकीय तपासणी होणे आवश्यक आहे. याबरोबरच एसटीचालकांची नेत्र तपासणीही वेळेवर होत नसल्याने प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. याबाबत सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य संघटनेच्या वतीने सोलापूर विभाग नियंत्रकांना लेखी निवेदनही देण्यात आले आहे. या निवेदनावर सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाचे सोलापूर विभागीय सचिव संजय हराळे आणि विभागीय अध्यक्ष बलभीम पारखे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या निवेदनाच्या प्रती माहिती व आवश्यक कार्यवाहीसाठी कामगार अधिकारी, आणि सुरक्षा व दक्षता अधिकारी यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
कर्तव्यावर असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याला अचानक आरोग्याची गंभीर समस्या उद्भवल्यास किंवा चालकाची दृष्टी कमजोर झाल्यास मोठे अपघात घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे एसटी महामंडळाच्या मालमत्तेचे अतोनात नुकसान तर होईलच, शिवाय लाखो प्रवाशांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
- संजय हराळे, विभागीय सचिव, सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ, महाराष्ट्र राज्य
भविष्यात घडू शकणारे संभाव्य अपघात आणि जीवितहानी टाळण्यासाठी महामंडळाने तातडीने सोलापूर विभागातील सर्व चाळीस वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष आरोग्य आणि नेत्र तपासणी शिबिरांचे आयोजन केले जाईल.
- अमोल गोंजारी, विभाग नियंत्रक, सोलापूर
