Dnyaneshwar Maharaj Palkhi : माउलींच्या पुण्यामधील मुक्कामाचा पेच कायम; पंढरपूर येथे २६ एप्रिलला निर्णय घेतला जाणार

आळंदी - संत ज्ञानेश्वर महाराज आषाढी वारी पालखी सोहळ्यातील पुण्यातील भवानी पेठेतील मुक्कामाबाबतचा निर्णय आता वैशाख शुद्ध दशमी रविवारी (ता. २६) पंढरपूर येथील बैठकीनंतर घेतला जाणार आहे. त्यानंतर १ मे ला वारीची कार्यक्रम पत्रिका तसेच पालखी सोहळा मुक्कामाचे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार असल्याची माहिती आळंदी देवस्थानने पत्रकाद्वारे रविवारी (ता. १२) दिली. .आळंदी देवस्थानने काढलेल्या पत्रकावर सोहळा प्रमुख ॲड. राजेंद्र उमाप, प्रमुख विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे, योगी निरंजननाथ, चैतन्य महाराज कबीर, ॲड. रोहिणी पवार आणि पुरुषोत्तम महाराज पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. या पत्रकात म्हटले आहे की, यापूर्वी सोमवारी (ता. १३) वेळापत्रक व मुक्कामाबाबत निर्णय होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते..मात्र, अद्याप पुण्यातील भवानी पेठ पालखी विठोबा मंदिरातील सोयी-सुविधांबाबत अधिकृत प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. परिणामी आळंदी देवस्थानला पालखी सोहळा समाजाला कोणतीही खात्री पुण्यातील मुक्कामाबाबत देता येणार नाही. वास्तविक ९ व १० जुलैच्या भवानी पेठ पालखी विठ्ठल मंदिर मुक्कामाबाबत प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, भवानीपेठ पालखी विठ्ठल मंदिराचे विश्वस्त यांच्याशी पालखीतळ मुक्कामातील सुविधा आणि उपाययोजनांबाबत सोहळ्याच्या वतीने आलेल्या सूचना तसेच त्यांच्याबरोबर प्रत्यक्ष भेटीदरम्यान कळवल्या होत्या..मात्र, अद्याप अधिकृत हमी देणारा प्रस्ताव आला नाही. यामुळे आता प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, भवानी पेठ पालखी विठोबा मंदिर विश्वस्त, दिंडी समाज संघटना, गुरू हैबतरावबाबा यांचे वंशज प्रतिनिधी, श्रीमंत ऊर्जितसिंह शितोळे सरकार, मानकरी, सेवेकरी यांची संयुक्त बैठक प्रशासनाच्यावतीने पुढील आठ दिवसात आयोजित करण्यात येणार आहे..सर्वांशी चर्चेनंतरच निर्णय - आयुक्तश्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी सोहळ्याच्या पुण्यातील मुक्कामासाठी भवानी पेठेऐवजी पर्यायी जागेचा विचार करण्यासाठी पोलिस आयुक्त कार्यालयात शनिवारी बैठक पार पडली. यावेळी पालखी सोहळा समितीने नेहरू स्टेडियम, सणस मैदान आणि स. प. महाविद्यालय हे तीन पर्याय प्रशासनासमोर सुचवले. यासंदर्भात पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, 'भवानी पेठेतील मुक्काम हा परंपरेचा आणि भाविकांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. मात्र, सद्यःस्थितीत ही जागा अपुरी पडत असून,. त्यामुळे जागा बदलाचा निर्णय हा संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करूनच घेतला जाईल.'.