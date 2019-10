पुराभिलेखच्या वतीने जिल्ह्यातील शिलालेखांचे स्टॅम्प व वाचन  

खडकवासला : "भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाच्यावतीने म्हैसूर येथील पुराभिलेख शाखेचे अधिकारी जिल्ह्यात येऊन शिला लेखांचे स्टॅम्प घेऊन वाचन करणार आहे." अशी माहिती पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक विलास वाहणे यांनी सांगितले. सरंक्षित व असरंक्षित स्मारकावर असलेली संस्कृत व नागरी शिला लेखांचे स्टॅम्प घेउन वाचन करायचे नियोजन आहे. यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्व्हेक्षण विभागाचे म्हैसूर येथील पुराभिलेख शाखेचे अधिकारी के कृष्णमूर्ती आज येणार आहेत. अशा प्रकारे स्टँप व स्टॅम्प घेऊन वाचन केल्याने त्या शिला लेखांचा पुरातत्वीय दर्जा वाढण्यास मदत होईल. असे ही वाहणे यांनी सांगितले. या दौऱ्या दरम्यान, निरा- नरसिंहपुर मंदिर, जेजूरी, बेलसर, मंचर, सिंहगड, तळेगाव ढमढेरे, कोरेगाव भीमासह काही ठिकाणाचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील इतर स्मारकावर काही शिलालेख आपल्या पाहण्यात व निदर्शनास असल्यास विलास वाहणे यांना +91 84549 49278 कळवावे.

या दरम्यान कोणाला सहभागी व्हायचे, असल्यास स्वखर्चाने सहभाग घेऊ शकता. असे ही आवाहन वाहणे यांनी केले आहे.

Web Title: Stamps and readings of the inscriptions in the district on behalf of the archives