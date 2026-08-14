Overhead Cable : ओव्हरहेड केबल धोरणाला स्थायीची मान्यता; अनधिकृत केबल वर्षभरासाठी होणार नियमित

पुणे - शहरातील रस्ते, झाडे, इमारती आणि विद्युत खांबांवर परवानगीशिवाय टाकलेल्या ओव्हरहेड केबल्सना तात्पुरत्या स्वरूपात वर्षभरासाठी नियमित करण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या धोरणानुसार दूरसंचार व टेलिकॉम कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर तीन लाख रुपये, तर इंटरनेट व ब्रॉडबँड कंपन्यांना प्रतिकिलोमीटर एक लाख रुपये वार्षिक शुल्क भरून केबल सुरू ठेवता येणार आहेत. मात्र, अधिकृत केबलच्या दरापेक्षा अनधिकृत केबल नियमित करण्याचे शुल्क कमी असल्याने नव्या अनधिकृत केबलचे पेव फुटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..या धोरणानुसार शहरातील सर्व ओव्हरहेड केबलचे संयुक्त सर्वेक्षण करून जीआयएस मॅपिंग करण्यात येणार आहे. केबलचा मार्ग, मालकी आणि सद्यस्थितीची नोंद केली जाईल. प्रत्येक केबलवर संबंधित कंपनीचे नाव, २४ तासांचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक, परवानगी अथवा क्यूआर क्रमांकाचे टॅगिंग आणि रंगकोडिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे..केबल भूमिगत करण्यासाठी कंपन्यांना एक वर्षाची मुदत देण्यात येणार आहे. मुदतीनंतरही केबल भूमिगत न केल्यास परवानगी रद्द करून केबल काढण्याची तसेच संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. वापरात नसलेल्या किंवा टाकून दिलेल्या केबल काढण्याची जबाबदारीही संबंधित कंपन्यांवर राहणार आहे. अनधिकृत केबल टाकल्यास प्रतिमीटर दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे..महापालिकेच्या प्रशासनाने एका खांबावर केवळ पाच इंटरनेट केबल असाव्यात, असा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, महापालिकेला उत्पन्न मिळणार असल्यास ही संख्या वाढविण्याचा विचार करावा, अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली.'हे धोरण सर्वसाधारण सभेत चर्चेला जाणार आहे. तेथे आवश्यक तेथे सुधारणा केल्या जातील. या धोरणातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रयत्न आहे,' असे भिमाले यांनी सांगितले..प्रश्न उपस्थित* दर कमी का? अधिकृत केबलपेक्षा अनधिकृत केबलचे शुल्क कमी असल्याने नव्याने बेकायदा केबल टाकण्याला प्रोत्साहन मिळणार नाही का?* उत्पन्न किती? सर्वेक्षणानंतर किती केबल नियमित होतील आणि महापालिकेला किती महसूल मिळेल?* मनुष्यबळ कुठून? सर्वेक्षण, जीआयएस मॅपिंग, तपासणी आणि दंडवसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आहे का?* नव्या केबलला रोखणार कसे? धोरण लागू झाल्यानंतर नव्याने अनधिकृत केबल टाकणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई कोण करणार?* भूमिगत करण्याची हमी? एक वर्षानंतर केबल प्रत्यक्षात भूमिगत होतील, याची जबाबदारी आणि देखरेख कोणाची?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.