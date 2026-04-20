Pune News : स्थायी समिती अध्यक्ष भिमालेंनी दिली अतिरिक्त आयुक्तांना धमकी; सर्वसाधारण सभेत घडला प्रकार

पुणे - शहरात नव्याने जाहिरात बोर्ड उभारण्यासाठी तयार केलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळत नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर यांना स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी धमकी दिल्याचा प्रकार आज (ता. २०) दुपारी सर्वसाधारण सभेत घडला. या वर्तणुकीमुळे आयुक्त नवल किशोर राम हे देखील भयंकर चिडले होते. अनेक नगरसेवकांना असा काही प्रकार झाल्याचे माहिती नाही, पण पत्रकार कक्षामध्ये बसलेल्या पत्रकारांच्या नजरेतून हा प्रकार सुटला नाही. .महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागातर्फे महापालिकेच्या जागांवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी धोरण तयार केली आहे. यातून तब्बल १७०० कोटी रुपयांची उलाढाल होणार आहे. हे काम मिळविण्यासाठी काही कंपन्यांनी जोरफार फिल्डिंग लावली आहे. या धोरणात सार्वजनिक जागा, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, विद्युत खांब यासह अन्य ठिकाणी ४ हजार २२४ जाहिरात फलक लावले जाणार आहेत..या धोरणाला मान्यता मिळाल्यानंतर २ लाख ७१ हजार ५२ चौरस फुटाचे जाहिरात क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये संबंधित कंपनी महापालिकेला ३० टक्के वाटा देणार आहे. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त प्राजीत नायर यांनी हे उत्पन्न जीएसटीवरून निश्चित केले जावे असा मुद्दा मांडला आहे. त्यामुळे शासनाकडे किती जीएसटी भरला आहे यावरून किती उत्पन्न मिळाले हे स्पष्ट होईल. महापालिकेचे यात आर्थिक नुकसान होणार नाही अशी भूमिका होती.महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सुरु असताना भिमाले यांनी त्वरित स्वाक्षरी करून धोरणास प्रशासकीय मान्यता द्यावी असे सांगतिले..त्यावर नायर यांनी नकार दर्शविल्याने भिमाले यांचा पारा चढला आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत बघून घेतो अशी धमकी त्यांनी नायर यांना दिली. हे आयुक्तांना खटकले ते लगेच खुर्चीतून उठून बाहेर जाऊ लागले. पण त्यांची समजूत काढल्यानंतर ते पुन्हा खुर्चीत येऊन बसले. चुकीचे धोरण मान्य केले जाणार नाही हे भिमाले यांना सांगण्यात आले. हा वाद वाढत असल्याने मंजूषा नागपुरे यांनी सभागृहनेते गणेश बिडकर यांना बोलावून घेऊन हे प्रकरण शांत केले. दरम्यान या घडलेल्या प्रकारास आयुक्तांनी दुजोरा दिला..स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, 'अतिरिक्त आयुक्त व आयुक्तांसोबत असा कोणताही वाद झालेला नाही. माझे चार प्रस्ताव होते, त्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मी त्यांच्याकडे गेलो होते. माझ्याबाबत खोटी माहिती पसरवली जात आहे.'