Pune News : स्थायी समितीतील निर्णय फिरवला! टक्केवारीच्या ‘दुर्गंधी’ने स्वच्छ सेवक साहित्याविना

पुणे - शहरात कचरा संकलन करणाऱ्या स्वच्छ कर्मचाऱ्यांना गलिच्छ वातावरणात काम करावे लागत असताना त्यांना साहित्य पुरविण्याच्या निविदेला टक्केवारीचा दुर्गंध सुटला आहे. महापालिकेने या कर्मचाऱ्यांना थेट साहित्य देणे आवश्यक असताना मंजूर झालेली निविदा रद्द करून थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी) पैसे जमा केले जाणार आहेत. त्यास स्वच्छ संस्थेने तसेच प्रशासनाने नकार दिला आहे. .पुणे शहरात घरोघरी निर्माण होणारा कचरा संकलनासाठी स्वच्छ संस्थेसोबत करार करण्यात आला. यासाठी सध्या ४ हजार १०० कर्मचारी काम करत असून, यातील ७० टक्के कर्मचारी महिला आहेत. या कर्मचाऱ्यांना रेनकोट, हातमोजे, मास्क, चपला, जॅकेट, बकेट व अन्य साहित्य पुरविण्यासाठी जीईएम पोर्टलवरून दरवर्षी निविदा काढली जाते. यंदाच्या वर्षासाठी ८ कोटी ८० लाख रुपयांची निविदा स्थायी समितीने मान्य केली आहे..टक्केवारीवरून वाद?ही निविदा स्थायी समितीमध्ये मान्य झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराकडे ठराव पुढे पाठवून कार्यादेश प्राप्त करायचा असेल तर १० टक्के द्यावे लागतील असा निरोप पाठवण्यात आला. पण ठेकेदाराकडून त्यास नकार देण्यात आला. त्यामुळे पुढच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा ठराव रद्द करून स्वच्छ संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना थेट साहित्य देण्याऐवजी त्याचे पैसे त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत असा फेरविचार करण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर महापालिकेच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात १० टक्के कमीशन मागितल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी याचे खंडन केले आहे..डीबीटी अव्यवहार्यस्थायी समितीने डीबीटीचा निर्णय घेतला त्यात रेनकोट, मोजे, जॅकेट, फावडे, कुदळ, घमेले यासह ४५ वस्तूंचा समावेश आहे. या साहित्याचे पैसे डीबीटीवरून कसे द्यायचे याचा पेच प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे डीबीटीची अंमलबजावणी करणे शक्य नाही असे सांगण्यात आले आहे. या वादात गेल्या २० दिवसांपासून स्वच्छ सेवकांना साहित्य पुरविण्याचे काम ठप्प झाले आहे..‘स्वच्छ सेवकांना साहित्य पुरविण्यास आधीच उशीर झाला आहे. पण आता डीबीटीद्वारे साहित्याचे पैसे मिळणार असे कळले आहे. आम्ही त्यास विरोध केला आहे. कर्मचाऱ्यांना थेट साहित्य देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, ती टाळली जाऊ शकत नाही. तसेच बाजारात या वस्तू महाग मिळतात, त्यामुळे स्वच्छ सेवकांना वस्तूसाठी स्वतःचे पैसे खर्च करणे परवडणारे नाही.’- लूब्ना अनंतकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्वच्छ संस्था‘डीबीटी संदर्भात होत असलेली चर्चा निराधार आहे. डीबीटीची मागणी ही प्रशासनानेच केली होती. त्यामुळे निविदेचा फेरविचार केला आहे.’- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती‘स्थायी समितीने डीबीटीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा करून याच्य परिणामांबाबत चर्चा करून पुढील निर्णय घेऊ.’- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त.डीबीटीचे तोटे- महापालिकेपेक्षा कर्मचाऱ्यांना किरकोळ बाजारातून महाग वस्तू घ्याव्या लागणार- कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी पदरमोड करावी लागणार- एकसारखे साहित्य मिळणार नाही- बँक खात्यात जमा झालेला पैसा साहित्य खरेदीसाठी वापरला जाईल याची शाश्वती नाही- हा पैसा व्यसनांसह अन्य कारणांसाठी खर्च होऊ शकतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.