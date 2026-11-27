पुणे - पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीला महापालिका आयुक्तांसह दोन अतिरिक्त आयुक्त आणि अनेक विभागप्रमुख अनुपस्थित राहिल्याने नाराज झालेल्या स्थायी समिती अध्यक्षांसह सदस्यांनी बैठक तहकूब केली. पूर्वनियोजित बैठक असूनही दुपारी एक वाजून दहा मिनिटांपर्यंत महत्त्वाचे अधिकारी उपस्थित न झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृत फ्लेक्सबाजीवरून प्रशासनाकडून नगरसेवकांना लक्ष्य केले जात असताना त्यामुळेच ही तहकुबी केल्याची चर्चा महापालिकेत आहे..स्थायी समितीची बैठक सकाळी साडेअकरा वाजता आयोजित केली होती. अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्यासह सदस्य आणि काही नगरसेवक वेळेत उपस्थित झाले. मात्र, आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पावनीत कौर आणि प्रजित नायर बैठकीला आले नाहीत. अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे आणि काही विभागप्रमुखच उपस्थित होते. आयुक्तांना निरोप पाठवूनही ते बैठकीला आले नाहीत. हे अधिकारी शहरात विविध ठिकाणी पाहणीसाठी गेले होते. पण स्थायी समितीची बैठक ही महत्वाची असते, शहरासंदर्भात महत्वाची चर्चा, निर्णय होतात..त्यामुळे आयुक्तांसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित राहणे आवश्यक होते. पण अधिकारी लवकर येत नसल्याने नाराज सदस्यांनी स्थायी समितीची बैठक तहकूब करा अशी सूचना केली. त्यानंतर अध्यक्ष भिमाले यांनी बैठक तहकूब केली. ही बैठक सोमवारी (ता. ३०) सकाळी साडेअकरा वाजता पुन्हा आयोजित केली आहे.श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ‘आम्ही साडेअकरापासून आयुक्त व अन्य अधिकाऱ्यांची वाट पाहत होतो. अधिकाऱ्यांनी लवकर यावे यासाठी प्रयत्न केला. पण अधिकारी उपस्थित नसल्याने आजची बैठक तहकूब केली. दोन दिवस महापालिकेला सुट्टी असल्याने ही बैठक सोमवारी घेतली आहे.’.विरोधी पक्षनेत्यांनी चुकीवर ठेवले होते बोटस्थायी समितीच्या बैठका वेळेत सुरू होत नसल्याबद्दल विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी यापूर्वीच नाराजी व्यक्त केली होती. सकाळी साडेअकराची बैठक दुपारी तीन-चार वाजेपर्यंत सुरू होत नाही असे सांगत चुकीवर बोट ठेवले होते. ही बैठक वेळेत सुरू व्हावी अशी सूचना केली होती. पण आज अधिकारीच अनुपस्थित राहिल्याने बैठक तहकूब झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.