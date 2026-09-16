Vidyadhar Anaskar : राज्य सहकारी बँकेचे ५,७४५ कोटींचे विक्रमी नेटवर्थ; ठेवी कमी करण्याचा निर्णय व्यावसायिक गणितातून

पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीर असल्याचा माजी कर्मचारी संघटनेचा आरोप पूर्णपणे निराधार असून, बँक आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सक्षम आहे. देशातील सर्व सहकारी बँकांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे पाच हजार ७४५ कोटी रुपयांचे नेटवर्थ असणारी राज्य बँक ही एकमेव शिखर संस्था आहे. त्यामुळे ठेवी कमी झाल्या म्हणजे बँक अडचणीत आली, हा समज चुकीचा असून, बँकेचे हित लक्षात घेत व्यावसायिक निर्णय घेतल्याने बँकेच्या व्याजात सुमारे ९२ कोटी रुपयांची बचत झाल्याचे स्पष्टीकरण बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी दिले आहे..राज्य बँकेने लागू केलेल्या ‘धर्मा उदरनिर्वाह योजना’ २०२४ पूर्वीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू न केल्याच्या कारणावरून निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने कोल्हापूर येथील पत्रकार परिषदेत बँकेच्या कारभारावर शंका उपस्थित केल्या होत्या. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये बँकेच्या ठेवी सहा हजार कोटी रुपयांनी घटल्याचा दाखला देत बँकेची स्थिती नाजूक असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या पार्श्वभूमीवर अनास्कर यांनी वस्तुस्थिती मांडली आहे..महागड्या ठेवींपेक्षा स्वस्त कर्जाला प्राधान्यबँकेतील एकूण ठेवींमध्ये वैयक्तिक ठेवी केवळ ७.७५ टक्के असून, ९२.२५ टक्के हिस्सा जिल्हा बँका व इतर संस्थांचा आहे. मार्च २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ठेवींवर बाजारात खासगी बँकांकडून ८.१० टक्के व्याजदर दिला जात होता. या चढ्या दराने ठेवींचे नूतनीकरण करण्याऐवजी बँकेने ‘नाबार्ड’कडून अवघ्या ६.७० टक्के व्याजदराने सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. या व्यवहार्य निर्णयामुळे बँकेचे व्याजापोटी जाणारे ९२ कोटी रुपये वाचले आहेत.ठेवी कमी होऊनही बँकेच्या एकूण व्यवसायात गतवर्षीच्या तुलनेत एक हजार दोनशे कोटी रुपयांची भर पडली आहे, असे अनास्कर यांनी निदर्शनास आणून दिले. ठेवींपेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज काढूनही बँकेला ४२ कोटी रुपयांचे जादा व्याज द्यावे लागेल, हे निरीक्षण हास्यास्पद आहे. तसेच बँकेला १४३ कोटी इतका जादा आयकर भरावा लागेल हा आरोप ही अज्ञानावर आधारित आहे..प्रशासकांना सर्व कायदेशीर अधिकारबँकेच्या प्रशासकांना निवडून आलेल्या संचालक मंडळाप्रमाणेच सर्व अधिकार असल्याचे राज्य सरकारने पत्राद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे चुकीचे आहे. वर्षभरात सरासरी ठेवींची वाढ चार हजार ३८६ कोटी रुपये असल्याने वार्षिक व्याजातील ३३२ कोटींची वाढ स्वाभाविक आहे, असेही त्यांनी सांगितले..बँकेच्या मजबुतीची आर्थिक मानके -देशात अव्वल नेटवर्थ : ५ हजार ७४५ कोटी रुपये.भांडवल पर्याप्तता : १८.५० टक्के (आरबीआयचा किमान निकष ९ टक्के).निव्वळ एनपीए : साखर उद्योगातील अडचणींनंतरही निव्वळ एनपीए अवघा १.६४ टक्के; तर ढोबळ एनपीए ८.४४ टक्के.कर्ज-ठेव गुणोत्तर : नाबार्डच्या तपासणीनुसार ७९.१५ टक्के.प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो : ८२ टक्के.प्रति कर्मचारी व्यवसाय : ६८ कोटी रुपये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.