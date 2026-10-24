नाट्य स्पर्धेच्या परीक्षणासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

पुणे, ता. २४ ः राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे आयोजित यंदाच्या राज्य नाट्य स्पर्धांना १६ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धांमधील नाटकांचे परीक्षण करण्यासाठी नाट्य क्षेत्रातील अनुभवी कलाकारांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत मराठी, हिंदी, संस्कृत, संगीत, बालनाट्य, दिव्यांग बालनाट्य या विभागातील स्पर्धा, तसेच मराठी एकांकिका आणि मराठी व्यावसायिक नाट्य स्पर्धा अशा विविध राज्यस्तरीय नाट्य स्पर्धांचे दरवर्षी आयोजन केले जाते. या स्पर्धांच्या परीक्षण प्रक्रियेत नाट्य क्षेत्रातील अनुभवी कलाकारांचा अधिकाधिक सहभाग व्हावा आणि त्यांच्या अनुभवाचा लाभ स्पर्धेतील कलाकार व नाट्यसंस्थांना मिळावा, या उद्देशाने यंदा परीक्षणासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत असल्याचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने स्पष्ट केले.
यंदाच्या स्पर्धेतील नाटकांचे परीक्षण करण्यासाठी नाट्य क्षेत्रातील कलाकारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचे असून, रविवारपर्यंत (ता. २५) हे अर्ज सादर करता येणार आहेत. ऑनलाइन अर्ज तसेच यासंदर्भातील अधिक माहितीसाठी mahanatyaspardha.com या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. पात्र व अनुभवी नाट्य कलाकारांनी या संधीचा लाभ घेऊन विहित मुदतीत अर्ज सादर करावा, असे आवाहन सांस्कृतिक कार्य संचालक प्रशांत खेडेकर यांनी केले आहे.
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