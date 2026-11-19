शिरूर - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या शिरूर येथील पथकाने काल रात्री उशिरा पोंदेवाडी (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) येथील एका वस्तीवरील घरावर छापा टाकून विदेशी दारूचा सुमारे साडेतीन लाख रूपये किंमतीचा साठा जप्त केला..सुमारे साडेतीन लाख रूपये किंमतीचा हा दारूसाठा जप्त करण्यात आला असून, राजेंद्र किसन वाळूंज (रा. खारा वस्ती, पोंदेवाडी, ता. आंबेगाव, जि. पुणे) याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे शिरूरचे निरीक्षक महादेव झेंडे यांनी दिली..पोंदेवाडीतील वस्तीवरील एका घरात दारूच्या बाटल्यांचा बेकायदा साठा केला असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांकडून मिळाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने संबंधित ठिकाणी छापा टाकला असता राजेंद्र वाळूंज यांच्या घरात बेकायदा जागेत विदेशी दारूच्या बाटल्यांचा मोठा साठा आढळून आला. पथकाने हा दारूसाठा जप्त केला असून, वाळूंज याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला..जप्त केलेल्या या दारूसाठ्याची किंमत सुमारे साडेतीन लाख रूपये असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सांगण्यात आले. जप्त केलेली दारू अधिकृत असली तरी दारूचा एवढा मोठा साठा कुठून आणला, हा साठा कशासाठी केला होता, या दारूची बेकायदा विक्री करण्यात येणार होती का याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत कसून चौकशी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.