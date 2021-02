राज्य सरकारचा आदेश; सारथी संस्थेला पुण्यात मिळाली हक्काची जागा

पुणे : छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेला (सारथी) आगरकर रस्त्यावरील बालभरती चौकातील एक एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने काढला असून त्यामुळे या संस्थेला आता हक्काची जागा मिळाली आहे. आगरकर रस्त्यावरील ही जागा शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित येते. सुमारे एकूण ८ हजार ३२७ चौरसमीटर इतकी जागा आहे. यातील सारथी संस्थेस निम्मी म्हणजे ४ हजार १६ चौरस मीटर इतकी जागा सारथी संस्थेस मिळणार आहे. तर उर्वरित ४ हजार १६३ चौरस मीटर इतकी जागा शिक्षण विभागाकडेच राहणार आहे, असा आदेश शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाचे कार्यासन अधिकारी संतोष ममदापुरे यांनी काढला आहे. काय असणार आहे? मुख्य कार्यालय

अभ्यागत कक्ष

अभ्यास केंद्र, अभ्यासिका

सभागृह, परिषद सभागृह

