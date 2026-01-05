पुणे

Baramati News : शारदानगर येथे १३ व्या राज्यस्तरीय स्वयंसिद्धा युवती संमेलनाचा उत्साहात शुभारंभ!

Swaysiddha Yuvati Sammelan : शारदानगर, बारामती येथे आयोजित राज्यस्तरीय स्वयंसिद्धा युवती संमेलनातून ग्रामीण युवतींच्या सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू झाला. महिला शिक्षण, नेतृत्व व सामाजिक जाणिवा वाढवणारा हा उपक्रम ठरत आहे.
State-Level Swaysiddha Yuvati Sammelan Begins at Sharadanagar

State-Level Swaysiddha Yuvati Sammelan Begins at Sharadanagar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

माळेगाव : शारदानगर (ता.बारामती) येथे ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित शारदाबाई पवार महिला कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी विकास मंडळ, समावेश ॲक्शन फॉर इम्पॅक्ट पुणे, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र व ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित १३ व्या राज्यस्तरीय स्वयंसिद्धा युवती संमेलनाचा आज उत्साहात प्रारंभ झाला.

Loading content, please wait...
Baramati
pune
Event
women empowerment
women development

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com