Baramati News : शारदानगर येथे १३ व्या राज्यस्तरीय स्वयंसिद्धा युवती संमेलनाचा उत्साहात शुभारंभ!

माळेगाव : शारदानगर (ता.बारामती) येथे ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचलित शारदाबाई पवार महिला कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे विद्यार्थी विकास मंडळ, समावेश ॲक्शन फॉर इम्पॅक्ट पुणे, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र व ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित १३ व्या राज्यस्तरीय स्वयंसिद्धा युवती संमेलनाचा आज उत्साहात प्रारंभ झाला..या संमेलनाचे उद्घाटन ॲड. प्रवीण निकम यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ॲड. निकम म्हणाले, "ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरांमधील संधी सहज उपलब्ध होत नाहीत. स्वयंसिद्धा संमेलनामुळे ही दरी भरून निघते. मिळालेल्या संधीचे सोनं करा. हा उपक्रम म्हणजे ज्ञानयज्ञ आहे..ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सचिव सौ. सुनंदा पवार म्हणाल्या, " अँग्रीकल्चरल संस्था गेली ५५ वर्षांहून अधिक काळ विविध सामाजिक व शैक्षणिक उपक्रम राबवत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषीक प्रदर्शन, पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षण, स्वयंसिद्धा, वृक्षारोपण, पाणी आडवा–पाणी जिरवा, लैंगिक शिक्षण असे अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. पुढील तीन दिवसांत तुमच्या विचारांमध्ये सकारात्मक बदल घडेल.".सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास मंडळाच्या संचालक डॉ. सविता कुलकर्णी यांनी विशेष उपस्थिती लावून विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. "स्वतःची ओळख शोधणे महत्त्वाचे आहे. सजग रहा, पुस्तकांशी मैत्री करा, आरोग्याची काळजी घ्या आणि 'मी कोण आहे, मला कुठे जायचे आहे' याचा विचार करा," असे कुलकर्णी म्हणाल्या..सामाजिक कार्यकर्त्या सौ. सविता व्होरा, यशवंत शितोळे, डॉ. माधवी रिसबूड, वैशाली जाधव यांच्यासह महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्रीकुमार महामुनी, उपप्राचार्य डॉ. मोहन निंबाळकर, संमेलन समन्वयक प्रा. राजकुमार देशमुख, डॉ. परिमीता जाधव, विद्यार्थी विकास अधिकारी प्रा. रोहिदास लोहकरे व प्राध्यापक उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. राजकुमार देशमुख यांनी केले. सूत्रसंचालन डॉ. अश्लेषा मुंगी यांनी केले, तर आभार प्रा. रोहिदास लोहकरे यांनी मानले.