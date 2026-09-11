Pune News : राज्यातील ऑनलाइन कामकाज ठप्प; कृषी कर्मचाऱ्यांनी लॅपटॉप जमा केले, आंदोलन तीव्र

पुणे - कृषी विभागाच्या आकृतिबंधाबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात शुक्रवारी (ता. ११) सहाय्यक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी आणि मंडळ कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील लॅपटॉप कार्यालयात जमा केले. त्यामुळे कृषी विभागाचे ऑनलाइन कामकाज ठप्प झाल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने केला असून, राज्यभरात दहा हजारांहून अधिक लॅपटॉप जमा झाल्याचे महासंघाने म्हटले आहे..कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या सूचनेनुसार कृषी विभागातील संचालक आणि कृषी महासंघाच्या प्रतिनिधींची गुरुवारी (ता. १०) बैठक झाली. गुणनियंत्रण संचालक सुनील बोरकर आणि फलोत्पादन संचालक जीवनराव बुंदे यांच्या उपस्थितीत सुमारे तीन तास झालेल्या बैठकीत आकृतिबंधावर चर्चा करण्यात आली..मंजूर आकृतिबंधातील पदसंख्या क्षेत्रीय स्तरावरील कामकाजासाठी अपुरी असल्याचे महासंघाच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितले. मात्र, मंजूर पदसंख्येच्या मर्यादेतच आवश्यक ते बदल सुचवावेत, असा आग्रह प्रशासनाकडून कायम राहिल्याने बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नसल्याचे महासंघाने म्हटले आहे..आंदोलनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांनी लॅपटॉप कार्यालयात जमा केल्याने ऑनलाइन कामकाजावर परिणाम झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध ऑनलाइन सेवा आणि विभागीय कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. शासनाने मंजूर आकृतिबंध रद्द करण्याचा आदेश तातडीने काढावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे..२१ सप्टेंबरपासून कामकाजावर बहिष्कारआकृतिबंध रद्द करण्याबाबत शासनाने निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे. २१ सप्टेंबरपासून संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात येईल, असे महासंघाने स्पष्ट केले आहे. शासनाने आकृतिबंध रद्द केल्याचे पत्र तातडीने निर्गमित केल्यास आंदोलन मागे घेऊन कृषी विभागाचे कामकाज पूर्ववत करण्याची भूमिका महासंघाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.