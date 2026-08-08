Manchar News : मंचर शहरात खळबळ! ८५ इमारतींना अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटिसा; प्रशस्त हॉस्पिटल, हॉटेल, व्यापारी संकुल व गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश

मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायत हद्दीतील तीन ते चार मजली तब्बल ८५ इमारतींच्या बांधकामाबाबत कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून खुलासा करण्याच्या नोटिसा नगरपंचायतीने बजावल्या आहेत. एक महिन्यात समधानकारक उत्तर न आल्यास नियमानुसार करवाई करण्याचा इशारा नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी अंबादास गरकळ यांनी दिला आहे.दरम्यान, बँकेचे कर्जाचे हप्ते सुरू असलेल्या सदनिकाधारक तसेच व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे..आवश्यक साईड मार्जिन, अग्निसुरक्षा सुविधा तसेच बांधकाम परवानगी संदर्भातील कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे. या इमारतींमध्ये हॉस्पिटल, व्यापारी संकुल, निवासी इमारती, मनोरंजन व व्यावसायिक आस्थापनांचा समावेश असून सुमारे एक हजार ५०० जणांशी संबंध आहे.जिल्हा सहाय्यक आयुक्त, नगरपालिका प्रशासन शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्या पत्राच्या अनुषंगाने मंचर नगरपंचायतीने नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह लेखी खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत माहिती न दिल्यास बांधकामास अधिकृत परवानगी नसल्याचे गृहीत धरून नियमाप्रमाणे पुढील कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..'मंचर नगरपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. काही बांधकामांमध्ये आवश्यक साईड मार्जिन सोडलेले नसून फायर एनओसीही घेतलेली नाही. संबंधित बांधकामांची चौकशी करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ व ५३ अंतर्गत कारवाई करावी.'- श्रीकृष्ण हनुमान पाटील, तक्रारदार मंचर.८५ इमारतींना अग्निसुरक्षेच्या सुविधा करण्याच्या सूचना‘‘मंचर नगरपंचायत २०२१ मध्ये अस्तित्वात आली. त्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या काळात संबंधित इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती. नोटीस बजावलेल्या ८५ इमारती २० ते २५ वर्षांपूर्वीच्या आहेत. संबंधित इमारतधारकांना अग्निसुरक्षेच्या (फायर) सुविधा उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तसेच अन्य त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतर उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात व नगरसेवकांच्या सहमतीने नगरपंचायतीच्या मासिक बैठकीत ठराव करून योग्य निर्णय घेतला जाईल.’- राजश्री गांजाळे, नगराध्यक्ष, मंचर नगरपंचायत.दृष्टीक्षेपात -• ८५ — नोटीस बजावलेल्या इमारती• ३० दिवस — खुलासा सादर करण्याची मुदत• ३ ते ४ मजले — संबंधित इमारतींची उंची• सुमारे १५०० — इमारतींशी संबंधित नागरिक• कलम ५२, ५३ — संभाव्य कायदेशीर कारवाईची तरतूद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.