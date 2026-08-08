पुणे

Manchar News : मंचर शहरात खळबळ! ८५ इमारतींना अनधिकृत बांधकामाबाबत नोटिसा; प्रशस्त हॉस्पिटल, हॉटेल, व्यापारी संकुल व गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश

मंचर नगरपंचायत हद्दीतील तीन ते चार मजली तब्बल ८५ इमारतींच्या बांधकामाबाबत कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून खुलासा करण्याच्या नोटिसा नगरपंचायतीने बजावल्या.
Manchar nagarpanchyat

Manchar nagarpanchyat

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - मंचर (ता. आंबेगाव) नगरपंचायत हद्दीतील तीन ते चार मजली तब्बल ८५ इमारतींच्या बांधकामाबाबत कायदेशीर कागदपत्रे सादर करून खुलासा करण्याच्या नोटिसा नगरपंचायतीने बजावल्या आहेत. एक महिन्यात समधानकारक उत्तर न आल्यास नियमानुसार करवाई करण्याचा इशारा नगरपंचायतीचे मुख्य अधिकारी अंबादास गरकळ यांनी दिला आहे.

दरम्यान, बँकेचे कर्जाचे हप्ते सुरू असलेल्या सदनिकाधारक तसेच व्यावसायिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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