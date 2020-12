इनोव्हामधून विदेशी दारुची वाहतूक करणाऱ्याला अटक; तब्बल 16 लाख 78 हजारांचा साठा जप्त

बारामती : इंदापूर चौकामध्ये एका इनोव्हा गाडीतून तब्बल 16 लाख 78 हजारांची दारु काल रात्री उशीरा बारामती शहर पोलिसांनी पकडली. राहुल पोपट शिरसट (रा. वंजारवाडी, ता. बारामती) हा आपल्या इनोव्हा गाडीतून विदेशी दारुचा साठा घेत त्याची वाहतूक व विक्री करताना पोलिसांना सापडला. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत त्याच्याविरुध्द गुन्हा दाखल केला. पोलिस कर्मचारी नवनाथ शेंडगे यांनी या बाबत फिर्याद दिली आहे. पोलिस निरिक्षक नामदेव शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील इंदापूर चौकात एका गाडीत मोठ्या प्रमाणावर दारुचा अवैध साठा असल्याची गोपनीय माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी या गाडीची तपासणी केली असता मोठ्या प्रमाणावर दारु या गाडीत मिळाल्यानंतर पोलिसही काही काळ चक्रावून गेले होते. त्यांनी त्यानंतर राहुल शिरसट याला पोलिस ठाण्यात आणत त्याच्यावर कारवाई केली. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान, तालुक्यातील पिंपळी येथे हातभट्टी चालविणाऱ्या एका महिलेवर कारवाई करत पोलिसांनी ही हातभट्टी उध्वस्त केली. पिंपळी गावात इंद्रायणीनगर येथील हातभट्टीवर ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी धाड टाकत तयार केलेली हातभट्टीची दारु व रसायन नष्ट केले. दरम्यान, बारामतीकरांना ज्या अवैध व्यवसायाची माहिती असेल त्यांनी ती माहिती पोलिस निरिक्षक नामदेव शिंदे यांना द्यावी, माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली आहे. अवैध व्यवसायाच्या उच्चाटनासाठी पोलिसांचा प्रयत्न सुरु असून नागरिकांनीही या बाबत पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहन शिंदे यांनी केले आहे.

